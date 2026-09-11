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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा पहुंचे संजय निषाद का गुलदस्ते, गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत, सपा बोली- KGMU में तो बेइज्जती हुई

गोंडा पहुंचे संजय निषाद का गुलदस्ते, गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत, सपा बोली- KGMU में तो बेइज्जती हुई

विनोद साहनी मामले में संजय निषाद शुक्रवार को गोंडा पहुंचे. इस दौरान उनका स्वागत गुलदस्ते और गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ. इस पर सपा ने सवाल उठाते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है,.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 11 Sep 2026 01:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित गोंडा में विनोद साहनी की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है. इस बीच निषाद पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी जिला मुख्यालय पहुंचे और अफसरों को डांट लगाई.  सर्किट हाउस पहुंचे निषाद के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक अभिषेक गुलदस्ता लेकर पहुंचे.

निषाद ने न सिर्फ अधिकरियों से गुलदस्ता लिया बल्कि बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी ली. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सरकार की बदनामी करा रही है.

अधिकारियों से गुलदस्ता लेते हुए निषाद ने कहा कि विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि  कल जैसे ही अखिलेश यादव को पता चला कि विनोद साहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, उन्होंने मुझे और राजपाल कश्यप को मौके पर भेजा. वहां संजय निषाद बैठे हुए नजर आए. उन्हें कोई सिपाही नहीं पूछ रहा था, कोई डॉक्टर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था. कैबिनेट मंत्री की ऐसी स्थिति देखकर हमें भी दया आ रही थी. इसके बाद हम लोग धरने पर बैठे और फिर संजय निषाद भी धरने पर बैठ गए.

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एक वीडियो प्रशासन द्वारा छिपाया जा रहा था, जिसमें साहनी ने आरोपियों के नाम लिए थे. मंत्री की अपनी ही सरकार में जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तब समाजवादी पार्टी को धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है. इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू होती है. निषाद पर हमलावर हसन ने कहा कि सत्ता की मलाई खानी है, लेकिन समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होना है.

गोंडा के वीडियो का जिक्र करते हुए हसन ने कहा कि वहां संजय निषाद को सम्मान मिल रहा था, लेकिन लखनऊ में उनकी बेइज्जती हुई. एक चौकी इंचार्ज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और डॉक्टर भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था. 

सरकार की बदनामी के मुद्दे पर क्या बोली सपा?

संजय निषाद द्वारा एसपी से यह कहे जाने पर कि सरकार की बदनामी हो रही है, हसन ने कहा कि इससे सरकार की क्या बदनामी हो रही है, यह सभी देख रहे हैं. सरकार की नीति ही अन्याय की है. मुकदमा तक नहीं लिखा गया और बहुत कोशिशों के बाद मुकदमा दर्ज हुआ. हत्या हो जाने के बाद ही कार्रवाई होती है.

हसन ने कहा कि सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक हैं, संजय निषाद मंत्री हैं, इसलिए उन्हें अपने समाज के व्यक्ति के लिए खड़ा होना चाहिए. जिस सत्ता में उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है और कार्रवाई के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, वहां उन्हें अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए. अगर आप सच में पिछड़ों की बात करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए. आपको सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर आप अपने समाज के लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो फिर पद पर बने रहने का क्या मतलब है?

उन्होंने कहा कि अगर संजय निषाद वास्तव में पिछड़ों और अपने समाज के हित की बात करते हैं, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए.

संजय निषाद ने क्या कहा था?

दरअसल, साहनी मामले को लेकर निषाद जब गोंडा सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्होंने वहां डीएम और एसपी से कहा कि इतनी फोर्स यहां लगा दी है. ऐसा लगता है कि हमारे सारे लोग गुंडे, कत्ली थे. मैंने कहा था कि मेरे लोग शांति से ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे. उन्होंने कहा कि आप लोग विपक्षियों को अवसर दे रहे हैं. तीन महीने पहले मैंने लेटर लिखा था. जब साहनी की बात नहीं सुनी गई तो वो नाराज होकर दूसरी पार्टी में चला गए. 

निषाद ने कहा कि जहां फोर्स लगानी है,  वहां नहीं लगा रहे हैं. ताकि आगजनी न हो, कोई दूसरी घटना न हो. ये तो गलत है न. अधिकारियों को टाइट करिए, ये गलत सूचना दे रहे हैं. एलआईयू वगैरह को हटा दें, ये गलत सूचना दे रहे हैं. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 11 Sep 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद Gonda News UP NEWS UP Police CRIME NEWS
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