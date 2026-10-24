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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 24 October 2026: 8वें चंद्रमा से सतर्कता जरूरी, विष दोष से नौकरी बदलने का विचार टालें, ऑफिस सीक्रेट्स लीक न करें

Aaj Ka Singh Rashifal 24 October 2026: 8वें चंद्रमा से सतर्कता जरूरी, विष दोष से नौकरी बदलने का विचार टालें, ऑफिस सीक्रेट्स लीक न करें

Aaj Ka Singh Rashifal 24 October 2026: सिंह राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, नए बिजनेस में संगति अलर्ट, इन्वेस्टमेंट रिस्क, विष दोष से जॉब चेंज वार्निंग और आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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Singh Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधाएं, गुप्त चिंताएं, मानसिक विचलन व अनहोनी स्थान) में संचरण कर रहे हैं. आठवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपके साथ कोई अप्रत्याशित घटना या अनहोनी घटित होने की आशंका बन सकती है; इसलिए किसी भी मामले में लापरवाही न बरतें, वाहन सावधानी से चलाएं और सतर्क रहें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

  • दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा
  • शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सलाहकार की राय बिना न करें निवेश: व्यापार में किसी भी तरह की नई पूंजी लगाने या इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार से राय अवश्य ले लें; बिना सोचे-समझे लिया गया वित्तीय निर्णय बाद में केवल पछतावे का कारण बन सकता है.

अति-मुनाफे के चक्कर में न खोएं ग्राहक: कारोबारी अपने उत्पादों और सेवाओं को हमेशा उचित व पारदर्शी मूल्य पर ही बेचें. जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में पुराने व विश्वसनीय कस्टमर्स हाथ से छूट सकते हैं, जिससे बाजार में साख गिरेगी.

न्यू बिजनेसमैन गलत संगत से तुरंत बनाएं दूरी: नए-नए उद्योग में उतरे युवा उद्यमियों को समय रहते अपनी संगति पर ध्यान देना होगा; असामाजिक या गलत संगत के चलते आप अनजाने में बुरी आदतों या गलत व्यावसायिक प्रवृत्तियों को सीख सकते हैं, जो भविष्य को नुकसान पहुंचाएंगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस सीक्रेट्स न करें शेयर, वरना झेलेंगे असफलता: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) कार्यस्थल की गोपनीय बातें और ऑफिशियल स्ट्रेटेजी किसी भी बाहरी व्यक्ति या सहकर्मी से बिल्कुल साझा न करें; गोपनीयता भंग होने पर संस्थान में गंभीर विफलता और बदनामी के भागीदार बनने में देर नहीं लगेगी.

विष दोष से नौकरी बदलने का विचार त्यागें: चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी होने के कारण फिलहाल जॉब चेंज (नौकरी बदलने) का विचार पूरी तरह त्याग दें और जहां हैं, वहीं यथास्थिति बनाए रखें. इसके साथ ही सट्टेबाजी या रिस्क वाली प्रवृत्तियों में पैसा लगाने से बचें, भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है.

खाली बैठने से बचें, नकारात्मकता को न दें जगह: आज बिल्कुल खाली न बैठें और खुद को किसी न किसी उपयोगी कार्य में व्यस्त रखें; खाली दिमाग होने पर आपका मन नकारात्मक बातों और काल्पनिक चिंताओं की तरफ तेजी से भागेगा.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लाइफ पार्टनर संग प्लान होगा कैंसिल: कार्यक्षेत्र की अचानक व्यस्तता या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते आज जीवनसाथी (Life Partner) के साथ पहले से तय किए गए आउटिंग या डिनर के प्लान को कैंसिल करना पड़ सकता है; धैर्यपूर्वक संवाद से साथी को समझाएं.

खिलाड़ी कोच की सीख को गंभीरता से लें: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) अभ्यास के दौरान अत्यधिक एकाग्र रहें; प्रैक्टिस के समय कोच या ट्रेनर से तीखी फटकार लग सकती है, जो वास्तव में आपके खेल सुधार और भले के लिए ही होगी.

स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान: अष्टम भाव के चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से पेट से जुड़ी गड़बड़ी, तनाव या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव आ सकता है. सात्विक आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा अष्टम भाव के चंद्रमा व चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाकर सुंदरकांड का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या भोजन दान करें. इससे आठवें भाव की अनहोनी का भय दूर होगा, विष दोष शांत होगा, नौकरी में स्थिरता आएगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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