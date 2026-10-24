Singh Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधाएं, गुप्त चिंताएं, मानसिक विचलन व अनहोनी स्थान) में संचरण कर रहे हैं. आठवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपके साथ कोई अप्रत्याशित घटना या अनहोनी घटित होने की आशंका बन सकती है; इसलिए किसी भी मामले में लापरवाही न बरतें, वाहन सावधानी से चलाएं और सतर्क रहें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार

24 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन प्रभावी रहेगा शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सलाहकार की राय बिना न करें निवेश: व्यापार में किसी भी तरह की नई पूंजी लगाने या इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार से राय अवश्य ले लें; बिना सोचे-समझे लिया गया वित्तीय निर्णय बाद में केवल पछतावे का कारण बन सकता है.

अति-मुनाफे के चक्कर में न खोएं ग्राहक: कारोबारी अपने उत्पादों और सेवाओं को हमेशा उचित व पारदर्शी मूल्य पर ही बेचें. जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में पुराने व विश्वसनीय कस्टमर्स हाथ से छूट सकते हैं, जिससे बाजार में साख गिरेगी.

न्यू बिजनेसमैन गलत संगत से तुरंत बनाएं दूरी: नए-नए उद्योग में उतरे युवा उद्यमियों को समय रहते अपनी संगति पर ध्यान देना होगा; असामाजिक या गलत संगत के चलते आप अनजाने में बुरी आदतों या गलत व्यावसायिक प्रवृत्तियों को सीख सकते हैं, जो भविष्य को नुकसान पहुंचाएंगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस सीक्रेट्स न करें शेयर, वरना झेलेंगे असफलता: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) कार्यस्थल की गोपनीय बातें और ऑफिशियल स्ट्रेटेजी किसी भी बाहरी व्यक्ति या सहकर्मी से बिल्कुल साझा न करें; गोपनीयता भंग होने पर संस्थान में गंभीर विफलता और बदनामी के भागीदार बनने में देर नहीं लगेगी.

विष दोष से नौकरी बदलने का विचार त्यागें: चंद्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी होने के कारण फिलहाल जॉब चेंज (नौकरी बदलने) का विचार पूरी तरह त्याग दें और जहां हैं, वहीं यथास्थिति बनाए रखें. इसके साथ ही सट्टेबाजी या रिस्क वाली प्रवृत्तियों में पैसा लगाने से बचें, भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है.

खाली बैठने से बचें, नकारात्मकता को न दें जगह: आज बिल्कुल खाली न बैठें और खुद को किसी न किसी उपयोगी कार्य में व्यस्त रखें; खाली दिमाग होने पर आपका मन नकारात्मक बातों और काल्पनिक चिंताओं की तरफ तेजी से भागेगा.

3. लव, फैमिली, स्पोर्ट्स व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

लाइफ पार्टनर संग प्लान होगा कैंसिल: कार्यक्षेत्र की अचानक व्यस्तता या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते आज जीवनसाथी (Life Partner) के साथ पहले से तय किए गए आउटिंग या डिनर के प्लान को कैंसिल करना पड़ सकता है; धैर्यपूर्वक संवाद से साथी को समझाएं.

खिलाड़ी कोच की सीख को गंभीरता से लें: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) अभ्यास के दौरान अत्यधिक एकाग्र रहें; प्रैक्टिस के समय कोच या ट्रेनर से तीखी फटकार लग सकती है, जो वास्तव में आपके खेल सुधार और भले के लिए ही होगी.

स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान: अष्टम भाव के चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से पेट से जुड़ी गड़बड़ी, तनाव या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव आ सकता है. सात्विक आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा अष्टम भाव के चंद्रमा व चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाकर सुंदरकांड का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या भोजन दान करें. इससे आठवें भाव की अनहोनी का भय दूर होगा, विष दोष शांत होगा, नौकरी में स्थिरता आएगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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