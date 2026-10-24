धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 24 October 2026: 7वें चंद्रमा से योग्य जीवनसाथी का साथ, दोपहर बाद बड़ा धन लाभ व करियर में मनचाहा अवसर

Aaj Ka Kanya Rashifal 24 October 2026: 7वें चंद्रमा से योग्य जीवनसाथी का साथ, दोपहर बाद बड़ा धन लाभ व करियर में मनचाहा अवसर

Aaj Ka Kanya Rashifal 24 October 2026: कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, दोपहर बाद बड़ा धन लाभ, व्याघात योग से बिजनेस में जीत, लव लाइफ और स्टूडेंट्स का सटीक राशिफल. पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, सामाजिक संबंध व जीवनसाथी स्थान) में संचरण कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के शुभ प्रभाव से अविवाहित जातकों को घर-परिवार की जिम्मेदारियों को कुशलता और निष्ठा से संभालने वाला परिपक्व व समझदार जीवनसाथी मिलने के प्रबल संयोग बनेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

  • दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा
  • शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

उतार-चढ़ाव के बाद दोपहर में बंपर धन लाभ: वीकेंड का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए शुरुआती पहर में उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है; हालांकि दोपहर बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ेंगी और बाजार से अच्छा-खासा धन अर्जित करने का कोई बहुत बड़ा और सुनहरा मौका आपके हाथ लग सकता है.

व्याघात योग से विरोधी पस्त, दोस्तों संग बढ़ेगा व्यापार: आज बने व्याघात योग के प्रभाव से कारोबारी बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों और विरोधियों पर पूरी तरह भारी पड़ेंगे. व्यापार के विस्तार के लिए आप अपने घनिष्ठ मित्रों से मुलाकात कर नए व्यावसायिक कदम उठाएंगे, जिसमें आपको काफी हद तक ठोस सफलता भी मिलेगी.

आर्थिक कार्यों के लिए अनुकूल समय: अपनी पूर्व की रणनीतियों के बल पर आसानी से अपेक्षित धन प्राप्त करना आपके लिए संभव रहेगा; वित्तीय लेन-देन और आर्थिक योजनाओं के लिए समय बेहद सकारात्मक और लाभकारी सिद्ध होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

कामकाज में मजबूती, मनचाहा अवसर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आधिकारिक काम के सिलसिले में आज का दिन बेहद मजबूत और ऊर्जावान रहेगा. आपको अपने कार्यक्षेत्र में मनचाहा प्रोजेक्ट या अवसर मिल सकता है; फिर भी कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सीनियर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके ही काम को आगे बढ़ाएं.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स सीखें नई स्किल्स: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को बाजार की नई तकनीकों और आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों को सीखना होगा; नई चीजें सीखने से ही आपके काम का विस्तार होगा और आपका आर्थिक पक्ष दीर्घकाल में मजबूत बनेगा.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पार्टनर की भावनाओं का करें आदर: दांपत्य और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखें; जिस प्रकार आपका जीवनसाथी या लव पार्टनर आपकी भावनाओं और जरूरतों को समझने की पूरी कोशिश करता है, उसी प्रकार आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान और आदर करना सीखें.

विद्यार्थियों के लिए खुशी के पल: सामान्य अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन कई सुखद समाचार और खुशी के पल लेकर आएगा; परीक्षा से जुड़े प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दिनभर की अत्यधिक सक्रियता के बाद शाम को कमर या जोड़ों में हल्की अकड़न हो सकती है. भोजन में पौष्टिकता बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. गौमाता को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को काले तिल या भोजन दान करें. इससे सप्तम भाव के चंद्रमा से दांपत्य में सुख बढ़ेगा, विष दोष का प्रभाव शांत होगा, व्यापार में दोपहर बाद भारी धन लाभ होगा और विरोधियों का शमन होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 24 October 2026: 8वें चंद्रमा से सतर्कता जरूरी, विष दोष से नौकरी बदलने का विचार टालें, ऑफिस सीक्रेट्स लीक न करें
Aaj Ka Singh Rashifal 24 October 2026: 8वें चंद्रमा से सतर्कता जरूरी, विष दोष से नौकरी बदलने का विचार टालें, ऑफिस सीक्रेट्स लीक न करें
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 October 2026: 10वें चंद्रमा से राजनीति में पैठ, स्टॉक मीटिंग से बड़ा ऑर्डर व घर में पार्टी का माहौल
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 October 2026: 10वें चंद्रमा से राजनीति में पैठ, स्टॉक मीटिंग से बड़ा ऑर्डर व घर में पार्टी का माहौल
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 24 October 2026: 11वें चंद्रमा से समाज सेवा में रुझान, टारगेट पूरे होने के योग व जीवनसाथी संग मधुरता
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 24 October 2026: 11वें चंद्रमा से समाज सेवा में रुझान, टारगेट पूरे होने के योग व जीवनसाथी संग मधुरता
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 24 October 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्क टूटने का खतरा, विष दोष से बॉस के गुस्से से बचें, बिजनेस में सहयोग की जरूरत व चोट का अलर्ट
Aaj Ka Mesh Rashifal 24 October 2026: 12वें चंद्रमा से नए संपर्क टूटने का खतरा, विष दोष से बॉस के गुस्से से बचें, बिजनेस में सहयोग की जरूरत व चोट का अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे
लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे
महाराष्ट्र
शिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'
शिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
क्रिकेट
IND vs NZ 2nd T20 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा टी20? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
इंडिया
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
इंडिया
तमिलनाडु: TVK गठबंधन-डीएमके का ECI मीटिंग से वॉकआउट, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ पर अड़े
तमिलनाडु: TVK गठबंधन-डीएमके का ECI मीटिंग से वॉकआउट, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ पर अड़े
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget