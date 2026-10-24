Kanya Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, सामाजिक संबंध व जीवनसाथी स्थान) में संचरण कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के शुभ प्रभाव से अविवाहित जातकों को घर-परिवार की जिम्मेदारियों को कुशलता और निष्ठा से संभालने वाला परिपक्व व समझदार जीवनसाथी मिलने के प्रबल संयोग बनेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार

24 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन प्रभावी रहेगा शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

उतार-चढ़ाव के बाद दोपहर में बंपर धन लाभ: वीकेंड का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए शुरुआती पहर में उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है; हालांकि दोपहर बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ेंगी और बाजार से अच्छा-खासा धन अर्जित करने का कोई बहुत बड़ा और सुनहरा मौका आपके हाथ लग सकता है.

व्याघात योग से विरोधी पस्त, दोस्तों संग बढ़ेगा व्यापार: आज बने व्याघात योग के प्रभाव से कारोबारी बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों और विरोधियों पर पूरी तरह भारी पड़ेंगे. व्यापार के विस्तार के लिए आप अपने घनिष्ठ मित्रों से मुलाकात कर नए व्यावसायिक कदम उठाएंगे, जिसमें आपको काफी हद तक ठोस सफलता भी मिलेगी.

आर्थिक कार्यों के लिए अनुकूल समय: अपनी पूर्व की रणनीतियों के बल पर आसानी से अपेक्षित धन प्राप्त करना आपके लिए संभव रहेगा; वित्तीय लेन-देन और आर्थिक योजनाओं के लिए समय बेहद सकारात्मक और लाभकारी सिद्ध होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

कामकाज में मजबूती, मनचाहा अवसर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आधिकारिक काम के सिलसिले में आज का दिन बेहद मजबूत और ऊर्जावान रहेगा. आपको अपने कार्यक्षेत्र में मनचाहा प्रोजेक्ट या अवसर मिल सकता है; फिर भी कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सीनियर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके ही काम को आगे बढ़ाएं.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स सीखें नई स्किल्स: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को बाजार की नई तकनीकों और आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों को सीखना होगा; नई चीजें सीखने से ही आपके काम का विस्तार होगा और आपका आर्थिक पक्ष दीर्घकाल में मजबूत बनेगा.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

पार्टनर की भावनाओं का करें आदर: दांपत्य और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखें; जिस प्रकार आपका जीवनसाथी या लव पार्टनर आपकी भावनाओं और जरूरतों को समझने की पूरी कोशिश करता है, उसी प्रकार आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान और आदर करना सीखें.

विद्यार्थियों के लिए खुशी के पल: सामान्य अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन कई सुखद समाचार और खुशी के पल लेकर आएगा; परीक्षा से जुड़े प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दिनभर की अत्यधिक सक्रियता के बाद शाम को कमर या जोड़ों में हल्की अकड़न हो सकती है. भोजन में पौष्टिकता बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. गौमाता को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी जरूरतमंद को काले तिल या भोजन दान करें. इससे सप्तम भाव के चंद्रमा से दांपत्य में सुख बढ़ेगा, विष दोष का प्रभाव शांत होगा, व्यापार में दोपहर बाद भारी धन लाभ होगा और विरोधियों का शमन होगा.

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