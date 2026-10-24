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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChhaya Daan: छाया दान और शनिदेव को तेल चढ़ाने में क्या अंतर है?

Chhaya Daan: छाया दान और शनिदेव को तेल चढ़ाने में क्या अंतर है?

शनि देव (Shani Dev) को तेल अर्पित करना और छाया दान करना एक ही विधि नहीं है. जानें तेल में चेहरा देखने की मान्यता और दोनों परंपराओं में क्या अंतर है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 24 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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शनिवार को शनि मंदिर (Shani Mandir) में तेल चढ़ाने वाले कई श्रद्धालु इसे ही छाया दान समझ लेते हैं. वहीं कुछ लोग तेल में अपना चेहरा देखकर उसे प्रतिमा पर अर्पित करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों एक ही विधि हैं?

प्रचलित परंपराओं में तेल अर्पण और छाया दान का अंतर उनकी प्रक्रिया में है. तेल अर्पण में शनि देव की पूजा प्रमुख है, जबकि छाया दान में तेल में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दान किया जाता है. हालांकि अलग-अलग स्थानों पर इनकी विधियां आपस में जुड़ी भी मिलती हैं.

शनि देव को तेल चढ़ाने का क्या अर्थ है?

शनि पूजा में प्रतिमा या शिला पर तेल अर्पित करने की परंपरा है. जहां इसकी अनुमति होती है, वहां श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्था के अनुसार तेल चढ़ाते हैं. इसे तेल अर्पण या तैलाभिषेक कहा जाता है.

इस प्रक्रिया को समझने की मुख्य बात यह है कि तेल अर्पित करना अपने आप में छाया दान नहीं कहलाता. छाया दान की प्रचलित पहचान तेल में अपना प्रतिबिंब देखने और उसके बाद उसे दान करने से है. कुछ पूजन विधियों में प्रतिबिंब देखने को तेल अर्पण के साथ भी जोड़ा जाता है, इसलिए दोनों शब्दों का इस्तेमाल कई बार एक-दूसरे के लिए होने लगता है.

छाया दान में क्या किया जाता है?

छाया दान की प्रचलित विधि में एक पात्र में तेल लेकर उसकी सतह पर अपना चेहरा देखा जाता है. इसके बाद तेल दान किया जाता है. यहां ‘छाया’ से आशय तेल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब से है.

इस परंपरा में आम तौर पर सरसों के तेल का उल्लेख मिलता है. कुछ विधियों में पात्र सहित तेल दान करने की बात कही जाती है, जबकि दूसरी जगह तेल मंदिर में देने का विधान बताया जाता है. इसलिए बर्तन, सामग्री और दान के तरीके को लेकर हर जगह एक जैसी व्यवस्था मान लेना ठीक नहीं होगा.

क्या चेहरा देखकर वही तेल प्रतिमा पर चढ़ा सकते हैं?

कुछ प्रचलित पूजा विधियों में तेल में चेहरा देखने के बाद उसे शनिदेव को अर्पित करने का तरीका बताया गया है. यानी व्यवहार में तेल अर्पण और छाया दान की प्रक्रियाएं एक साथ भी की जाती हैं. इसी वजह से दोनों के बीच हमेशा बिल्कुल अलग सीमा खींचना सही नहीं है.

श्रद्धालु के लिए उपयोगी बात यह है कि वह जिस मंदिर में पूजा कर रहा है, वहां पहले व्यवस्था समझ ले. तेल सीधे प्रतिमा पर चढ़ाना है या निर्धारित पात्र में देना है, यह वहीं पूछ लेना बेहतर है.

तेल का दीपक जलाना भी क्या छाया दान है?

सिर्फ तेल का दीपक जलाने से छाया दान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती. दीपक जलाना, तेल अर्पित करना और तेल में प्रतिबिंब देखकर दान करना अलग क्रियाएं हैं. किसी स्थानीय परंपरा में इन्हें साथ किया जा सकता है, लेकिन इनके नाम और अर्थ समझना जरूरी है.

पूजा में किस बात का ध्यान रखें?

तेल की अधिक मात्रा, महंगा पात्र या अतिरिक्त सामग्री को पूजा के अधिक फल की गारंटी न मानें. अपनी सामर्थ्य और मंदिर की व्यवस्था के अनुसार पूजा करें. तेल इधर-उधर न बहाएं और दान की वस्तु निर्धारित स्थान पर दें.

छाया दान को शनि शांति से जोड़ने की धार्मिक मान्यता है. लेकिन इससे साढ़ेसाती समाप्त होने, नौकरी मिलने या आर्थिक परेशानी निश्चित रूप से दूर होने का दावा नहीं किया जा सकता. दोनों परंपराओं का फर्क समझकर पूजा करें; किसी छोटी प्रक्रियागत चूक को अनिष्ट का कारण मानकर डरने की जरूरत नहीं है.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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Shani Dev Chhaya Daan
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