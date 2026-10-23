भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. अब दोनों टीमें शनिवार, 24 अक्टूबर को दूसरे टी20 में भिड़ेंगी. दूसरा टी20 भी क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेला गया था. इसी स्टेडियम में पहला टी20 मैच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 226 रन चेज किए थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले भारतीय स्क्वॉड में बड़ा बदलाव हुआ है. पहले टी20 में चोटिल हुए ईशान किशन दूसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह झारखंड के ही विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को दूसरे टी20 के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है.

भारत और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड आंकड़े

टी20 इंटरनेशनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान 20 मैचों में भारत को जीत मिली है तो 11 मुकाबलों में कीवी टीम ने बाजी मारी है. दोनों के बीच एक मैच टाई रहा है.

कब, कहां और कैसे लाइव देखें भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा टी20?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच शनिवार, 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 12 बजे मैच का टॉस होगा, वहीं साढ़े 12 बजे से मैच की शुरुआत होगी. टॉस इस मैच में भी अहम रहेगा. टीवी पर यह मैच आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच सोनी लिव एप पर लाइव देखा जा सकेगा. इसके अलावा आप पर भी इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स हासिल कर सकेंगे.

दूसरे टी20 के लिए भारत की अपडेटेड टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)

टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ

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