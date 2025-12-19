हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNew Year 2026: शुभ योग में 2026 की शुरुआत और पूरे साल ग्रहों का धमाका, ज्योतिषी से जानें खुशियों की दस्तक या चुनौती

New Year 2026: शुभ योग में 2026 की शुरुआत और पूरे साल ग्रहों का धमाका, ज्योतिषी से जानें खुशियों की दस्तक या चुनौती

New Year 2026: साल 2026 की शुरुआत शुभ योगों में हो रही है. साथ ही पूरे साल ग्रहों का गोचर भी राशियों और विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. जानें नए साल में बनने वाले ग्रह योग क्या संकेत दे रहे हैं.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Dec 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

New Year 2026: अंग्रेजी नववर्ष 2026 बेहद ही शुभ संयोग में शुरू होने वाला है. कई ग्रहों के गोचर से कई शुभ संयोग बनेंगे, ऐसे में वर्ष 2026 कई राशियों के लिए भी बेहद शुभ साबित होने वाला है. अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन वैदिक पंचांग के अनुसार, पहला दिन यानी 1 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन पड़ेगा. इस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सुख-समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर, जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि, अंग्रेजी नववर्ष 2026 के पहले दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जो सुख समृद्धि और तरक्की के लिए बेहद कारगर माने जा रहे हैं. 1 जनवरी 2026 को रवि योग भी बन रहा है, जो रात 10:48 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 7:14 बजे तक प्रभावी रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को कार्यसिद्धि और धन लाभ के लिए विशेष फलदायी माना गया है. इसके अलावा पूरे साल ग्रहों का राशि परिवर्तन जारी रहेगा, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. इन शुभ योग के बीच नए साल का आना ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नए साल को लेकर मान्यता भी है कि अगर अगर साल का पहला दिन अच्छा हो तो पूरा साल अच्छा रहता है.

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि, 1 जनवरी 2026 को पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रहेगी और जब यह तिथि गुरुवार के दिन आती है, तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है. इस व्रत का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से जोड़ा जाता है, जो ज्ञान, धर्म, समृद्धि और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं. गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और कई प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं.

नए साल पर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें. प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक माना जाता है. इस दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फल अर्पित करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें और अंत में भगवान शिव की आरती करें. ऐसा माना जाता है कि इस विधि से की गई पूजा नए साल में सुख, शांति और सफलता दिलाती है.

ग्रह गोचर 2026

साल 2026 में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर होने जा रहा है. साल 2026 में गुरु, राहु, और केतु जैसे बड़े ग्रह गोचर करेंगे. इस साल गुरु कर्क राशि में पहुंचेंगे. साथ ही राहु और केतु का गोचर भी होगा. राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में पहुंचेंगे. वहीं, साल 2026 में शनि मीन राशि में वक्री मार्गी होते रहेंगे.

इस साल ग्रहों का ऐसा संयोग बनेगा जो कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है. साल 2026 में गुरु, राहु और केतु जैसे बड़े ग्रह गोचर करने जा रहे हैं. इस साल 2 जून को गुरु कर्क राशि में पहुंच जाएंगे. इसके बाद अतिचारी चाल से चलते हुए गुरु अक्टूबर में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं, 25 नवंबर को राहु और केतु गोचर करेंगे. जहां राहु कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे वहीं, केतु का गोचर कर्क राशि में होगा. साथ ही सालभर शनि वक्री मार्गी होकर चलेंगे. जोकि कई राशियों के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव लेकर आएंगे.

साल 2026 का शुभ प्रभाव

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, साल 2026 में बीमारियों के इलाज में भी नए-नए आविष्कार होंगे. नई-नई दवाइयां और तकनीक विकसित होंगी. बीमारियों में कमी आएगी. रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. आय में इजाफा होगा. चीजों की लागत सामान्य रहेगी. महंगाई में कमी आएगी. लोगों की सेहत में सुधार होगा. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रभाव बढ़ेगा और मजबूती भी आएगी. अन्य देशों से संबंध अच्छे हो जाएंगे. राष्ट्र विरोधी गतिविधियां खत्म होंगी. फसल और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा. शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं. सरकार धीरे-धीरे आन्तरिक विवादों को खत्म करने में कामयाब रहेगी.

  • राजनीति क्षेत्र के लिए साल 2026- राजनीति के में थोड़ा उथल पुथल जरूर होगा, लेकिन फिर सब स्थाई हो जाएगा. सभी उत्तम ढंग से काम करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में नेता अपने अपने स्थान पर स्थापित होंगे और फिर उत्तम कार्य करेंगे। राजनीतिक स्थिरता आएगी। राजनीतिक क्षेत्र में कई प्रभावशाली लोग आएंगे जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस बार कड़ा राजनीतिक द्वंद भी देखने को मिलेगा।
  • सामाजिक क्षेत्र के लिए साल 2026- साल 2026 में सामाजिक क्षेत्र में कई बड़े काम हो सकते हैं. सामाजिक समरसता बढ़ेगी. लोग एकजुट होंगे, धार्मिक क्षेत्र में कई बड़े काम होंगे. कई इतिहास भी बनेंगे. लोगों में बड़ी आस्था देखने को मिलेगी और समाज में एकता बनेगी.
  • व्यापार क्षेत्र के लिए साल 2026- व्यापारिक क्षेत्र में बहुत लाभ ही लाभ होगा, जैसे दलहन, तिलहन, धान है और विशेषकर जो लोग धनिया की खेती करते हैं, धनिया, लहसुन इसमें विशेष उन्नति लाभ मिलेगा और फसलों में गेहूं और धान की उत्पादन अधिक होगी. इससे व्यापारी वर्ग विशेष उसका लाभ उठाएंगे और जो किसान खेती करके वहां जाकर बेचेंगे, उनको भी पूर्ण रूप से लाभ होने की संभावना है.
  • शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के लिए साल 2026- शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्तम समय रहेगा. प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लड़के लाभान्वित होंगे और नौकरी के उत्तम योग भी बनेगा. शिक्षा अच्छी मिलेगी और शिक्षा में सभी बच्चों की विशेष रुचि भी 2026 में बहुत अधिक रहेगी. नौकरी की बात करें तो नौकरी में जैसे प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी सेक्टर है. दोनों में विशेष भर्तियां होंगी और अधिक से अधिक छात्र जो विशेष तैयारी कर रहे हैं. जो मेहनत कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा.

पूजा-पाठ और दान करें

हं हनुमते नमः, ऊॅ नमः शिवाय, हं पवननंदनाय स्वाहा का जाप करें. प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं. लाल मसूर की दाल शाम 7:00 बजे के बाद हनुमान मंदिर में चढ़ाएं. हनुमान जी को पान का भोग और दो बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं. ईश्वर की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट एवं दूर करती है. महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए. माता दुर्गा, भगवान शिव और हनुमानजी की आराधना करनी चाहिए.

राशियों पर भी पड़ेगा असर

मेष और वृश्चिक- सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा.

वृष और तुला- नया वर्ष 2026 शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा. प्रमोशन भी मिल सकता है.

मिथुन और कन्या- सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी. तो वहीं इन्हें भी इंक्रीमेंट मिल सकता है.

कुंभ और मकर- पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. वाहन सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. विवादों से दूर रहें.

धनु और मीन- अभी तक रुके कार्य पूरे होंगे. धर्म लाभ मिलने लगेगा. मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

कर्क राशि- नया साल कुछ मानसिक तनाव लेकर आ सकता है.

सिंह राशि- मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 19 Dec 2025 11:23 AM (IST)
Tags :
1 January Prediction 2026 New Year 2026 Astrology 2026 Happy New Year 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
बिहार
हिजाब विवाद: नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में चुनाव से पहले क्यों भड़की हिंसा ? | Sharif Osman Hadi Dies
Delhi Pollution News: दिल्ली में मौसम विभाग ने दी भीषण कोहरे की चेतावनी | IMD | Pollution Alert
Bangladesh Breaking: Sheikh Hasina के विरोधी नेता Hadi की मौत पर उग्र हुई भीड़ | Shekh Hasina
किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Unrest: शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
शेख हसीना के खिलाफ जिसने किया आंदोलन, उसकी मौत पर रो रहे यूनुस, बोले- 'अल्लाह उन्हें...'
बिहार
हिजाब विवाद: नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने ठहराया सही तो भड़कीं नेहा सिंह राठौर, 'क्या ये अपनी बेटी…'
इंडिया
Opposition Stage Overnight Protest: शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
शॉल, टोपा, कंबल लिए पूरी रात संसद में जागते रहे विपक्षी, राज्यसभा में लेट लाइन G Ram G बिल पास
क्रिकेट
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
NZ vs WI: डेवन कॉनवे ने ठोका दोहरा शतक, न्यूजीलैंड ने 575 रन पर घोषित की पहली पारी
बॉलीवुड
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, आराध्या के बदले लुक पर फिदा हुए फैंस
एनुअल फंक्शन में बार्बी डॉल बनकर पहुंची अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लाडली, देखें तस्वीरें
फैशन
New Year Party Outfit Ideas: नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
नए साल की पार्टी में छाना है? ये वन पीस ड्रेसेज करेंगी आपका लुक परफेक्ट
यूटिलिटी
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे, ऑनलाइन ऐसे करना होगा आवेदन
ट्रेंडिंग
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
'चोली के पीछे' पर माधुरी दीक्षित का पुराना वीडियो वायरल, यूजर्स को याद आए जवानी के दिन
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget