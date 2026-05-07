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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMamata Banerjee: इन ग्रहों ने कर दिया ममता बनर्जी के साथ खेला, बंगाल में हार की बड़ी वजह बने शनि-मंगल और केतु

Mamata Banerjee: इन ग्रहों ने कर दिया ममता बनर्जी के साथ खेला, बंगाल में हार की बड़ी वजह बने शनि-मंगल और केतु

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. ज्योतिष की दृष्टि से ममता बनर्जी की हार का एक कारण शनि-मंगल और केतु ग्रहों की अशुभ स्थिति को बताया जा रहा है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 May 2026 04:46 PM (IST)
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  • पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली हार.
  • ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी.
  • ज्योतिष के अनुसार शनि-मंगल की युति जिम्मेदार.
  • सिंह राशि में केतु की स्थिति से मुश्किल.

Mamata Banerjee Bengal Election 2026: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पश्चिम बंगाल में लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रहीं. लेकिन 4 मई 2026 को आए विधानसभा चुनाव के परिणाम ने ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली.

पश्चिम बंगाल (West Bengal में लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रहने के बाद चौथी बार ममता को जनता-जनादेश का साथ नहीं मिला. अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह (West Bengal oath ceremony) होगा. ममता की हार के बाद ऐसे कई पक्ष सामने आ रहे हैं, जो टीएमसी की हार की मुख्य वजह रहें.

वहीं ज्योतिष आकंलन के अनुसार, ममता बनर्जी की कुंडली पर नजर डालें तो उनकी हार के जिम्मेदार शनि-मंगल की युति (Shani Mangal) और केतु ग्रह की अशुभ स्थिति को बताया जा रहा है. आइए पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास जानते हैं ममता दीदी के साथ खेला करने वाले इन ग्रहों के बारे में.

ममता बनर्जी की हार की बड़ी वजह! (Mamata Banerjee Why Loss Bengal Election 2026)

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav) के परिणाम 4 मई को जारी किए गए, जिसके अनुसार, कुल 294 सीटों में 293 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 21 मई को फाल्टा सीट पर फिर से मतदान होंगे. बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों में सिमट कर रह गई. इतना ही नहीं ममता बनर्जी को दक्षिण कोलकाता की भबानीपुर सीट से भाजपा (BJP) के सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) से भी जबरदस्त हार मिली.

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ममता बनर्जी के ग्रहों का रिपोर्ट कार्ड

इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ. इनकी कुंडली मकर लग्न की है. कुंडली में सूर्य मकर में और चंद्रमा वृषभ में है, जो ममता के स्वाभाव को जिद्दी बनाता है, लेकिन साथ ही मेहनती भी बनाता है और जनता से जुड़कर रहने की शक्ति देता है. हालांकि, 2026 में कुंडली में शनि और मंगल की युति चुनौती पैदा कर रही है. ममता बनर्जी पर शनि की अंतर्दशा चल रही है. इस समय उनकी राशि से अष्टम भाव में मंगल और शनि की युति बनी है, जो उनके व्यय भाव में विराजमान हैं. इसलिए चौथी बार सत्ता में आना मुश्किल हो गया.


Mamata Banerjee: इन ग्रहों ने कर दिया ममता बनर्जी के साथ खेला, बंगाल में हार की बड़ी वजह बने शनि-मंगल और केतु

ममता बनर्जी की राशि में केतु का काल

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ममता की नाम राशि ‘सिंह’ (Leo) है. सिंह राशि में इस समय केतु विराजमान है, जिससे सत्ता, शासन का नेतृत्व पाना मुश्किल हो जाता है. केतु के सिंह राशि में होने से अहंकार बढ़ता है और मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

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Published at : 07 May 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election TMC Astrology WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Bengal Election 2026

Frequently Asked Questions

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 294 में से 80 सीटों पर जीत मिली।

पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री कब शपथ लेंगे?

पश्चिम बंगाल में 9 मई 2026 को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।

ममता बनर्जी की कुंडली के अनुसार हार का क्या कारण बताया गया है?

ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, शनि-मंगल की युति और केतु ग्रह की अशुभ स्थिति को ममता बनर्जी की हार का जिम्मेदार बताया गया है।

ममता बनर्जी किस सीट से चुनाव हारीं?

ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता की भबानीपुर सीट से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से चुनाव हारीं।

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