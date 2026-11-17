Astrology: अक्सर कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब कुंडली में गुरु, शुक्र या बुध जैसे शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, तो फिर जीवन में तरक्की रुक क्यों गई है या बिना वजह मानसिक तनाव और बाधाएं क्यों आ रही हैं? वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इसका सबसे बड़ा कारण 'अंतर्दशा' यानी सब-पीरियड का प्रभाव हो सकता है.

केवल महादशा के शुभ होने से सब कुछ आसान नहीं हो जाता, बल्कि उसके भीतर चल रही अंतर्दशा ही रोजमर्रा के परिणाम तय करती है.

महादशा और अंतर्दशा का आपसी तालमेल:

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महादशा को एक बड़े 'बॉस' या फलदार वृक्ष की तरह समझा जा सकता है, जो आपके जीवन की मुख्य दिशा तय करता है. वहीं, अंतर्दशा उस 'मैनेजर' या माली की तरह है जो उस पेड़ से फल तोड़कर आप तक पहुंचाता है. अगर आपकी महादशा शुभ है, लेकिन वर्तमान में किसी ऐसे ग्रह की अंतर्दशा चल रही है जो आपकी कुंडली में शत्रु है या छठे, आठवें और बारहवें भाव का स्वामी है, तो अच्छे परिणाम मिलने में रुकावट आने लगती है.

इसके अलावा, अगर महादशा और अंतर्दशा के स्वामी ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं जैसे सूर्य की महादशा में शनि या शुक्र की अंतर्दशा तो दोनों की ऊर्जा में टकराव होता है. कई बार दोनों दशाएं अनुकूल होने के बावजूद ग्रहों का वर्तमान गोचर (जैसे शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या राहु-केतु का भ्रमण) या कुंडली में महादशा स्वामी का अस्त व कमजोर होना भी सफलता की गति को धीमा कर देता है.

विंशोत्तरी दशा चक्र और 9 ग्रहों की अवधि:

वैदिक ज्योतिष की विंशोत्तरी दशा प्रणाली के तहत हर इंसान के जीवन में कुल 120 सालों का दशा चक्र चलता है, जिसमें सभी 9 ग्रहों का समय निश्चित है. इसमें शुक्र की महादशा सबसे लंबी 20 साल की होती है, जो प्रेम, विवाह, धन और भौतिक सुख-सुविधाएं देती है. इसके बाद शनि की 19 साल की दशा कड़ी मेहनत, अनुशासन और कर्मों का फल दिलाती है. राहु के 18 साल महत्वाकांक्षा, विदेश यात्रा और अचानक बड़े बदलाव लाते हैं, जबकि बुध की 17 साल की अवधि बुद्धि, व्यापार और संवाद कौशल को निखारती है.

इसी तरह देवगुरु बृहस्पति की 16 साल की महादशा ज्ञान, संतान, विवाह और आर्थिक विस्तार का कारक बनती है. चंद्रमा के 10 साल मन, भावनाओं, माता और यात्राओं से जुड़े रहते हैं.

मंगल और केतु दोनों की महादशा 7-7 साल की होती है; जहां मंगल साहस, ऊर्जा और भूमि-संपत्ति देता है, वहीं केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य और अचानक अलगाव की ओर ले जाता है. सबसे छोटी महादशा सूर्य की 6 साल की होती है, जो आत्मविश्वास, मान-सम्मान और सरकारी कामों में नेतृत्व दिलाती है.

अंतर्दशा कैसे बदलती है जीवन की घटनाएं?

हर महादशा के अंदर सभी नौ ग्रहों की अंतर्दशा एक तय अनुपात में आती है. उदाहरण के लिए, सबसे छोटी अंतर्दशा सूर्य में सूर्य की होती है जो मात्र 3 महीने 18 दिन की रहती है, जबकि सबसे बड़ी अंतर्दशा शुक्र में शुक्र की पूरे 3 साल 4 महीने तक चलती है. वहीं शनि की स्व-अंतर्दशा 3 साल 3 दिन और राहु की 2 साल 8 महीने 12 दिन की होती है.

जीवन में असली बड़ी घटनाएं जैसे नई नौकरी लगना, विवाह होना या कोई संकट आना तब घटती हैं जब किसी खास ग्रह की अंतर्दशा सक्रिय होती है. अगर शुभ गुरु की महादशा में शनि या राहु की अंतर्दशा आ जाए, तो व्यक्ति को सफलता के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है.

इसके विपरीत, शनि या राहु की कठिन महादशा में भी अगर गुरु या शुक्र की शुभ अंतर्दशा आ जाए, या वह ग्रह कुंडली में उच्च व केंद्र-त्रिकोण भाव का स्वामी हो, तो कठिन समय में भी बड़ी राहत और धन लाभ के योग बन जाते हैं.

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