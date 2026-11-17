Aaj Ka Mesh Rashifal 17 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 03:30 बजे तक आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, सामाजिक यश व नेतृत्व स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के चलते आज आप लोगों का भला और हित करते हुए बहुत बड़े यश और सम्मान के भागीदार बनेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

17 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी (अष्टमी) तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि ( आपकी राशि से 10वें भाव ) में रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा

चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि ( ) में रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दोपहर 03:30 बजे के बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और नए उद्यम (Business Momentum & Hard Work)

रुके हुए काम पूरे होते ही व्यापार में आएगी गति: व्यापारियों के कारोबार से संबंधित लंबे समय से रुके हुए कामों के आज पूरा होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं; जैसे ही ये काम पूरे होंगे, आपके व्यापार में जबरदस्त गति और मुनाफा देखने को मिलेगा.

नए उद्यमी मेहनत से न हटें पीछे: जिन जातकों ने अभी नया कारोबार शुरू किया है (New Businessmen), वे मेहनत से बिल्कुल पीछे न हटें, क्योंकि कठोर परिश्रम के दम पर आप आज कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता पाएंगे.

2. करियर, नौकरी और सतर्कता (Career, Senior Advice & Alert)

वृद्धि योग में ज्ञान और व्यवहार से जुड़ेंगे नए लोग: वृद्धि योग बनने से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज बेहद लाभदायक स्थिति बनेगी; आपके ज्ञान और मधुर व्यवहार से प्रभावित होकर कई नए लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे.

सीनियर्स की सलाह को न करें अनदेखा: कार्यस्थल (Workplace) पर यदि सीनियर्स आपकी गलतियों को सुधारने की सलाह देते हैं, तो उनकी बातों को अनदेखा न करते हुए उसे तत्काल ठीक करें. अपने काम को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहें और कार्य में गलतियां कम से कम हों, इसका पूरा प्रयास करें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Harmony, Students & Leg Pain Alert)

नाराज परिजनों को मनाएं और दें उपहार: पारिवारिक मोर्चे पर यदि घर के कोई सदस्य आपसे नाराज हैं, तो आज उन्हें प्यार से मनाएं और संभव हो तो कोई प्यारा सा उपहार (Gift) भी भेंट करें. इससे घर का माहौल खुशनुमा होगा; लव और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

प्रतियोगी छात्रों को सुबह उठकर पढ़ने की सलाह: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Students) को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर अध्ययन करना चाहिए, जिससे अध्ययन किए गए विषय लंबे समय तक याद रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नौकरीपेशा जातकों के लगातार एक ही पोजीशन में बैठकर काम करने से पैरों में दर्द व सूजन जैसी समस्या हो सकती है; काम के बीच में थोड़ा टहलें. दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के प्रभाव से मानसिक भटकाव से बचने के लिए योग-प्राणायाम करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 2

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा दोपहर बाद बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात गौ माता को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र की गलतियां और बाधाएं दूर होंगी, रुके हुए व्यापारिक कार्य पूरे होंगे और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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