Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today Live: आज चांद कब निकलेगा? देखें आपके शहर का चंद्र उदय समय

Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today Live: सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व करवा चौथ पर चांद के दर्शन का पल हर महिला के लिए सबसे पवित्र और रोमांचक होता है. आज यानी करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जा रहा है.

आज सुहागिनें दिनभर निर्जला उपवास रखती हैं. ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है इसलिए व्रत के दौरान सभी की निगाहें शाम को आकाश की ओर होती हैं और हर किसी को यही कहते सुना जाता है कि आख़िर चांद कब निकलेगा? यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है. जिसका हल यहां शास्त्र व पंचांग अनुसार दिया जा रहा है-

करवा चौथ 2025, चतुर्थी तिथि व मुहूर्त

तिथि प्रारंभ: 9 अक्टूबर 2025, रात 10:54 बजे

तिथि समाप्त: 10 अक्टूबर 2025, शाम 7:38 बजे

व्रत दिवस: शुक्रवार, 10 अक्टूबर

पूजन मुहूर्त: शाम 5:49 बजे से 7:04 बजे तक

आज चांद निकलने का समय (Chandroday Time Today)

वैदिक पंचांग के अनुसार आज शाम चंद्रमा का उदय लगभग रात 8:13 बजे (20:13 IST) के आसपास होगा. यह समय दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और उत्तर भारत के अधिकांश शहरों के लिए समान रहेगा.

भारत के मुख्य शहर और Moonrise Time

दिल्ली / एनसीआर: रात 8:13 बजे लखनऊ: रात 8:09 बजे जयपुर: रात 8:19 बजे भोपाल: रात 8:07 बजे मुंबई: रात 8:29 बजे अहमदाबाद: रात 8:25 बजे कोलकाता: रात 7:51 बजे पटना: रात 7:58 बजे बेंगलुरु: रात 8:31 बजे हैदराबाद: रात 8:18 बजे

करवा चौथ पर पूजन से पहले ध्यान रखें

चांद निकलने से 10–15 मिनट पहले पूजा थाली, छलनी, दीया और अर्घ्य-पात्र तैयार रखें. पहले चंद्रमा को छलनी से देखें, फिर पति के दर्शन कर अर्घ्य अर्पित करें. व्रत खोलने से पूर्व संकल्प मंत्र का जाप करें -ॐ सोमाय नमः. यदि बादल हों, तो लाइव पंचांग या वेदर ऐप से Moonrise direction देखें.

इस बार करवा चौथ का चंद्र उदय भारत के अधिकांश हिस्सों में रात 8:10 से 8:30 बजे के बीच होगा. याद रखें हर शहर का चांद निकलने का समय थोड़ा-सा भिन्न होता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग या मोबाइल एप से लाइव अपडेट अवश्य देखें.