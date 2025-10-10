हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKarwa Chauth 2025 Moonrise Time Today Live: आज चांद कब निकलेगा? देखें आपके शहर का चंद्र उदय समय

Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today Live: आज चांद कब निकलेगा? देखें आपके शहर का चंद्र उदय समय

Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today Live: करवा चौथ आज 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है. जानें आज चांद किस समय निकलेगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और अन्य शहरों का लाइव चंद्र उदय समय.

By : Hirdesh Kumar Singh  | Updated at : 10 Oct 2025 02:52 PM (IST)

LIVE

Key Events
Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Live Updates Karwa Chauth Chand Kis Samay Nikalega Chandroday Time Today Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today Live: आज चांद कब निकलेगा? देखें आपके शहर का चंद्र उदय समय
करवा चौथ 2025
Source : abplive

Background

Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today Live: सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व करवा चौथ पर चांद के दर्शन का पल हर महिला के लिए सबसे पवित्र और रोमांचक होता है. आज यानी करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जा रहा है.

आज सुहागिनें दिनभर निर्जला उपवास रखती हैं. ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है इसलिए व्रत के दौरान सभी की निगाहें शाम को आकाश की ओर होती हैं और हर किसी को यही कहते सुना जाता है कि आख़िर चांद कब निकलेगा? यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है. जिसका हल यहां शास्त्र व पंचांग अनुसार दिया जा रहा है-

करवा चौथ 2025, चतुर्थी तिथि व मुहूर्त

  • तिथि प्रारंभ: 9 अक्टूबर 2025, रात 10:54 बजे
  • तिथि समाप्त: 10 अक्टूबर 2025, शाम 7:38 बजे
  • व्रत दिवस: शुक्रवार, 10 अक्टूबर
  • पूजन मुहूर्त: शाम 5:49 बजे से 7:04 बजे तक

आज चांद निकलने का समय (Chandroday Time Today)

वैदिक पंचांग के अनुसार आज शाम चंद्रमा का उदय लगभग रात 8:13 बजे (20:13 IST) के आसपास होगा. यह समय दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और उत्तर भारत के अधिकांश शहरों के लिए समान रहेगा.

भारत के मुख्य शहर और Moonrise Time

  1. दिल्ली / एनसीआर: रात 8:13 बजे
  2. लखनऊ: रात 8:09 बजे
  3. जयपुर: रात 8:19 बजे
  4. भोपाल: रात 8:07 बजे
  5. मुंबई: रात 8:29 बजे
  6. अहमदाबाद: रात 8:25 बजे
  7. कोलकाता: रात 7:51 बजे
  8. पटना: रात 7:58 बजे
  9. बेंगलुरु: रात 8:31 बजे
  10. हैदराबाद: रात 8:18 बजे

करवा चौथ पर पूजन से पहले ध्यान रखें

चांद निकलने से 10–15 मिनट पहले पूजा थाली, छलनी, दीया और अर्घ्य-पात्र तैयार रखें. पहले चंद्रमा को छलनी से देखें, फिर पति के दर्शन कर अर्घ्य अर्पित करें. व्रत खोलने से पूर्व संकल्प मंत्र का जाप करें -ॐ सोमाय नमः. यदि बादल हों, तो लाइव पंचांग या वेदर ऐप से Moonrise direction देखें.

इस बार करवा चौथ का चंद्र उदय भारत के अधिकांश हिस्सों में रात 8:10 से 8:30 बजे के बीच होगा. याद रखें हर शहर का चांद निकलने का समय थोड़ा-सा भिन्न होता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग या मोबाइल एप से लाइव अपडेट अवश्य देखें.

14:52 PM (IST)  •  10 Oct 2025

Karwa Chauth 2025 Live: दिल्ली NCR में 8:13 PM पर दिखेगा चांद

पंचांग के अनुसार, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में चांद का उदय रात 8:13 बजे होगा. शाम होते ही छतों पर महिलाएं पूजा की थाली लेकर पहुंचेगी. मौसम की माने तो आसमान साफ है, और पश्चिम दिशा में हल्की गुलाबी आभा दिखने लगी है.

14:24 PM (IST)  •  10 Oct 2025

Karwa Chauth 2025 Moon Time Live: पूजा सामग्रियों की आखिरी तैयारी

अब घरों में पूजा स्थल सजे जा रहे हैं. महिलाएं चंद्रमा की दिशा तय कर पूजा थाली और छलनी तैयार कर रही हैं. इस वर्ष पंचांग के अनुसार चंद्र उदय रात 8:13 बजे रहेगा. यानी चांद के दर्शन के लिए अभी लगभग 5 घंटे का इंतजार.

Load More
Tags :
Moonrise Time Karwa Chauth 2025
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक
Bareilly Violence: दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर के घर बैंक का नोटिस | Breaking
Premanand Maharaj Health: 'आखिरी फिल्म चल रही है', क्या बिगड़ गई महाराज की तबीयत?
पवन सिंह ने खाई पत्नी ज्योति को एबार्शन पिल्स ! भोजपुरी स्टार पर लगा बड़ा आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
मुतक्की से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा ऐलान, सुनकर पाकिस्तान को लगेगा 440 वोल्ट का झटका
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
क्रिकेट
ODI Record: वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी, टॉप 5 लिस्ट देखिए
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
अभी भी नहीं कर पाए पत्नी के लिए तोहफा डिसाइड? यहां देखें करवाचौथ के लास्ट मिनट गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ मनाने से पहले हंसा-हंसा के लोट-पोट कर देंगे ये मीम्स
Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ मनाने से पहले हंसा-हंसा के लोट-पोट कर देंगे ये मीम्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget