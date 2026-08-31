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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKal Ka Rashifal 1 September 2026: मंगलवार को वृद्धि व सर्वाअमृत योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal 1 September 2026: मंगलवार को वृद्धि व सर्वाअमृत योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!

Kal Ka Rashifal 1 September 2026: अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का शुभ संयोग! जानिए मेष से मीन तक 12 राशियों का लकी रंग, अंक और नौकरी-व्यापार का पूरा भविष्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Aug 2026 01:36 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 1 September 2026 (कल का राशिफल): मंगलवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बेहद शुभ और नए अवसरों से भरा रहने वाला है. कल सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं अश्विनी नक्षत्र पूरे दिन प्रभावी रहेगा. चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे.

मंगलवार को संकटमोचन हनुमान जी की कृपा के साथ-साथ वृद्धि योग और सर्वाअमृत योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मेष, कर्क, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को व्यापार में भारी मुनाफा, बड़ी डील्स फाइनल होने और नौकरी में पदोन्नति के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं 1 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

पंचांग (1 सितंबर 2026, मंगलवार)

  • तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी (सुबह 07:42 बजे तक), तत्पश्चात पंचमी
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन)
  • चन्द्र राशि: मेष राशि
  • शुभ योग: वृद्धि योग, सर्वाअमृत योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक
  • दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

करियर व पदोन्नति: वृद्धि व सर्वाअमृत योग से कारोबार में मनोवांछित परिणाम मिलेंगे. नौकरी की तलाश पूरी होगी और प्रमोशन के मजबूत योग हैं. जल्दबाजी में गलत रास्ते से बचें.

व्यक्तित्व व परिवार: व्यक्तित्व में निखार आएगा जिससे लोग प्रभावित होंगे. पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा; संवेदनशील मुद्दों पर व्यर्थ बहस से बचें.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 4

वृष राशि (Taurus)

सावधानी व लेन-देन: लेन-देन में विशेष समझदारी बरतें, बड़ी चूक होने की आशंका है. बिजनेस में कोई भी नया प्रयोग करने से फिलहाल बचें.

धैर्य व दांपत्य: कार्यक्षेत्र में धैर्य और शांत मन से काम निपटाएं. जीवनसाथी से विवाद बढ़ने न दें और आपसी समझ से स्थितियों को संभालें.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 2

मिथुन राशि (Gemini)

रुका हुआ धन व डील्स: वृद्धि व सर्वाअमृत योग से काफी समय से अटका हुआ पेमेंट वापस मिलेगा. कॉर्पोरेट मीटिंग में आपकी उपस्थिति से नई डील फाइनल हो सकती है.

कार्यक्षमता व रिश्ते: कार्यक्षेत्र में पूरे दिन चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी. रिश्तों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें ताकि मानसिक तनाव न हो.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 5

कर्क राशि (Cancer)

बड़ा कॉन्ट्रैक्ट व मुनाफा: मनचाहा व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने और मांग बढ़ने से लाभांश में भारी वृद्धि होगी. प्रतिद्वंदियों से अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

करियर में प्रगति: कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी और अच्छी खबर मिलेगी. पार्टनर के साथ शॉपिंग की योजना बन सकती है.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 3

सिंह राशि (Leo)

व्यावसायिक यात्रा व अधिकार: बिजनेस टूर से कोई बड़ा सौदा हाथ लगेगा जिससे तगड़ा मुनाफा होगा. ऑफिस में आपके अधिकार बढ़ेंगे और मैनेजमेंट मजबूत होगा.

अधिकारियों की प्रसन्नता: कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों से उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे. छात्रों को फालतू गपशप छोड़कर समय की कद्र करनी होगी.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 9

कन्या राशि (Virgo)

मार्केटिंग व कार्यभार: प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, धोखा मिलने की आशंका है.

वाणी पर संयम: ऑफिस में काम की अधिकता से देर तक बैठना पड़ सकता है. मार्केटिंग से जुड़े लोग आक्रामक वाणी से बचें ताकि संबंध न बिगड़ें.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 4

तुला राशि (Libra)

संतुलन व ग्रोथ: छोटे बदलावों को अपनाकर व्यापार में तरक्की हासिल करेंगे. नए काम की शुरुआत दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच करना शुभ रहेगा.

तालमेल व स्वास्थ्य: ऑफिस और घर के बीच बेहतरीन संतुलन बना रहेगा. वरिष्ठों से संबंध मधुर रहेंगे और खिलाड़ियों की सेहत बढ़िया रहेगी.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)

मुनाफा व पदोन्नति के प्रयास: फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सामान्य से अधिक लाभ कमाने के योग हैं. प्रमोशन पाने के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी न छोड़ें.

धार्मिक यात्रा: परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन हो सकते हैं. प्रेम जीवन में मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा.

लक्की कलर: क्रीम | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 5

धनु राशि (Sagittarius)

लक्ष्य प्राप्ति व प्रशंसा: वृद्धि व सर्वाअमृत योग से व्यावसायिक लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे. अधीनस्थों से काम कराने की कुशलता देखकर बॉस प्रशंसा करेंगे.

सावधानी: पार्टनरशिप बिजनेस के लिए समय अनुकूल नहीं है, ऐसी योजनाएं टाल दें. दांपत्य जीवन में तनाव से बचें.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 7

मकर राशि (Capricorn)

प्रॉपर्टी में सतर्कता: नई प्रॉपर्टी खरीदते समय कागजात अच्छी तरह जांच लें, धोखाधड़ी से बचें. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

साहस व कार्यक्षेत्र: व्यावसायिक परेशानियों को अपने साहस से हल कर लेंगे. ऑफिस में सहकर्मियों के मामलों में दखल देने से बचें.

लक्की कलर: नेवी ब्लू | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 6

कुंभ राशि (Aquarius)

बड़ा सौदा व सहयोग: वृद्धि व सर्वाअमृत योग से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा हो सकता है. ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से पूरा सहयोग मिलेगा.

तारीफ व दांपत्य: आपके किसी खास काम की बॉस तारीफ करेंगे. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रिश्ता और गहरा होगा.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 2

मीन राशि (Pisces)

व्यापार में सुधार: व्यापारिक गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार आएगा. विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें और गंभीरता से काम करें.

क्लाइंट डीलिंग व सुखद दांपत्य: क्लाइंट्स के साथ मधुर व्यवहार रखें. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और भाग्य का साथ मिलेगा.

लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नंबर: 6 | अनलक्की नंबर: 4

FAQs

1. 1 सितंबर 2026 मंगलवार को किन राशियों को वृद्धि और सर्वाअमृत योग से सबसे बड़ा लाभ होगा?

मेष, मिथुन, कर्क, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को इन शुभ योगों के प्रभाव से अचानक बड़ा धन लाभ, रुका हुआ पेमेंट और करियर में पदोन्नति के योग हैं.

2. कल किन राशि वालों को लेन-देन और प्रॉपर्टी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए?

वृषभ राशि वालों को बड़े लेन-देन में और मकर राशि वालों को प्रॉपर्टी के कागजातों की जांच में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 01:36 PM (IST)
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