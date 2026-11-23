Aaj Ka Kanya Rashifal 23 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, आकस्मिक बाधा, मानसिक तनाव, गुप्त विरोध, पारिवारिक चिंता व सतर्कता स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आपके साथ कुछ अनहोनी या अप्रत्याशित अड़चन घटित हो सकती है; इसलिए वाहन चलाते समय और हर निर्णय में अत्यधिक सावधानी बरतें.

1. बिजनेस, जिद से बचाव और पुश्तैनी कारोबार (Business Stubbornness & Ancestral Business)

जिद के कारण हो सकते हैं बुरे नतीजे, धैर्य रखना होगा फायदेमंद: समय की सिचुएशन आपके विपरीत होने से आज आप बिजनेस में कुछ नया करना चाहेंगे, पर अपनी जिद के कारण कर नहीं पाएंगे, जिसके कुछ बुरे नतीजे मिल सकते हैं. यदि बिजनेसमैन की कोई समस्या कुछ अधिक बड़ी हो गई है, तो भी आपको धैर्य रखना होगा, आपके लिए यही सबसे ज्यादा फायदेमंद है.

पुश्तैनी व्यापार में नहीं मिलेगा परिवार का सपोर्ट, नजदीकी लोगों से रहें सतर्क: एन्सेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में आज परिवार का सपोर्ट ना के बराबर ही होगा. बिना मतलब किसी से भी न उलझें, तथा अपने स्वभाव में सौम्यता और ठहराव रखें, क्योंकि आपके नजदीकी लोग ही आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं.

2. करियर, गुस्से पर काबू और सहकर्मियों की आलोचना (Career Anger Control & Criticism)

गलती पर सीनियर की नाराजगी, सहकर्मी कर सकते हैं क्रिटिसाइज: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए अपॉजिट सिचुएशन बनने पर भी अपने गुस्से पर सख्त काबू रखें. आज किसी गलती के चलते आपको सीनियर की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. काम के मामले में अपेक्षित अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे, और आपको अपने काम में पूरी तरह से संलग्न न हुआ देखकर आपके साथ काम करने वाले भी आपको क्रिटिसाइज (आलोचना) करेंगे.

इनकार से निराश न हों, ईश्वर पर रखें भरोसा: एम्प्लॉयड पर्सन को किसी बात के इनकार से निराश नहीं होना है—यदि आपको अपेक्षित जवाब नहीं मिलता है, तो इसे सकारात्मक तरीके से लेते हुए ईश्वर पर भरोसा रखें.

3. पारिवारिक स्वास्थ्य, विदेश में पढ़ रहे छात्र व सेहत (Parents Health & Abroad Students)

माता या पिता की सेहत बन सकती है चिंता का विषय: पारिवारिक मोर्चे पर आज आपके माता या पिता को कोई हेल्थ इश्यू (स्वास्थ्य समस्या) हो सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है; उनकी उचित देखभाल करें. लव और वैवाहिक जीवन में भी शांत व धैर्यपूर्ण संवाद रखें.

विदेश में रह रहे छात्रों को एडमिशन की चिंता: विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स (Students) को आज अपने एडमिशन या दस्तावेजों से संबंधित चिंता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: अष्टम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, अनिद्रा या शारीरिक थकान परेशान कर सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं, संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

सोमवार व बैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, पावन बैकुंठ चतुर्दशी (हरि-हर मिलन का महापर्व) और अष्टम भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत करने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि विष्णु का एक साथ पूजन करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, शुद्ध जल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, हरी मूंग या पीले फलों का दान करें. इससे आकस्मिक बाधाएं व मानसिक तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र की अड़चनें शांत होंगी और माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.