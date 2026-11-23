Aaj Ka Singh Rashifal 23 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, जिज्ञासा, उच्च सोच, विस्तार व पूर्व पुण्य स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण और नई चीजों को जानने-समझने के प्रति बेहद उत्सुकता व जिज्ञासा बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार

23 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष बैकुंठ चतुर्दशी तिथि , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वरियान योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) शाम काल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, नया प्रयोग और मार्केटिंग रणनीति (Business Innovation & Marketing)

नए प्रयोग से मिलेंगे बेहतर नतीजे, अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें: यदि आप बिजनेस में कोई नया प्रयोग (New Experiment) कर रहे हैं, तो आज इसके बेहद बेहतर और लाभकारी नतीजे हासिल होंगे. आपको अपने संपर्क सूत्रों और पब्लिक रिलेशन (Public Relations) को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है. प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग पर भी पूरा ध्यान दें—आप अपनी चतुराई से बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें.

नए उद्यमियों के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने का समय: न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) को मेहनत करने से हार नहीं माननी है; आप एड़ी-चोटी का जोर लगाकर मेहनत करते रहें, सफलता आपको हर हाल में मिलेगी.

2. करियर, विरोधियों से सतर्कता और सजगता (Career Rivals & Alertness)

विरोधियों की मुश्किलों को सजगता से करेंगे पार: वर्कस्पेस पर आज आपको विरोधियों द्वारा क्रिएट की गई कुछ मुश्किलों या अड़चनों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के लिए कार्य को पूरा करने के लिए सजगता (Alertness) ही एकमात्र उपाय रहेगा—आप अपनी इसी सजगता और सतर्कता के चलते अपने सारे कार्य समय पर पूरे कर सकेंगे.

3. गृहस्थ जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Married Intimacy, Students Competition & Yoga)

गृहस्थ जीवन में बढ़ेंगी नजदीकियां, जीवनसाथी संग बिताएंगे भरपूर समय: पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज प्रेम व आत्मीयता की बयार बहेगी; गृहस्थ जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और आप अपने जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा और यादगार समय बिताएंगे. लव लाइफ में भी मधुर संवाद बना रहेगा.

इंटर-स्कूल कॉम्पिटिशन में छात्र पाएंगे बड़ी सफलता: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए आज का दिन प्रतिभा दिखाने का है; छात्र इंटर-स्कूल व अंतर-विद्यालयी कॉम्पिटिशन (Competitions) में भाग लेकर शानदार सफलता प्राप्त करेंगे.

मार्केटिंग एम्प्लॉई सेहत के प्रति रहें सचेत: मार्केटिंग एम्प्लॉयड पर्सन को आज अपनी सेहत को लेकर सचेत हो जाना चाहिए—आप कभी-कभी अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे. ऐसे में मेडिटेशन और योग का सहारा लेना आपके लिए अत्यंत उचित रहेगा. संतुलित आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 7

सोमवार व बैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, पावन बैकुंठ चतुर्दशी (हरि-हर मिलन का महापर्व), वरियान योग और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि विष्णु का एक साथ पूजन करें. तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को लाल चंदन व गुड़ मिश्रित जल अर्पित करें, शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध व शुद्ध जल चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

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