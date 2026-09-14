धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोRishi Panchami 2026: तस्वीर न होने पर सात सुपारी से कैसे करें सप्तऋषि पूजन?

Rishi Panchami 2026: तस्वीर न होने पर सात सुपारी से कैसे करें सप्तऋषि पूजन?

Rishi Panchami 2026: सप्तऋषि की तस्वीर या मूर्ति न हो तो पूजा अधूरी नहीं होगी. जानें सात सुपारी रखकर सांकेतिक पूजन करने की आसान विधि.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

Rishi Panchami 2026: घर में ऋषि पंचमी की पूजा की तैयारी पूरी है, लेकिन सप्तऋषियों की तस्वीर नहीं मिली तो क्या पूजा अधूरी रह जाएगी? यह परेशानी कई घरों में होती है. खासकर इस बार, जब गणपति स्थापना के अगले ही दिन ऋषि पंचमी पड़ रही है और बाजार में पूजा सामग्री खरीदने का समय भी कम मिला है.

ऐसी स्थिति में घबराने या केवल तस्वीर के लिए पूजा रोकने की जरूरत नहीं है. धार्मिक पूजा में मूर्ति या चित्र के साथ प्रतीक बनाकर देवताओं का आह्वान करने की परंपरा भी रही है. इसी आधार पर सात साफ सुपारियों को सप्तऋषियों का प्रतीक मानकर पूजा की जा सकती है.

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि सात सुपारी रखना ऋषि पंचमी का अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं, बल्कि चित्र उपलब्ध न होने पर अपनाई जाने वाली सांकेतिक पूजा-विधि है. पूजा का मुख्य आधार सप्तऋषियों का स्मरण, संकल्प और श्रद्धा है.

यह भी पढ़ें- Rishi Panchami 2026: तीज पारण के बाद दूसरा व्रत कैसे शुरू करें?

15 सितंबर को ऋषि पंचमी

ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस वर्ष यह व्रत मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 15 सितंबर की सुबह शुरू होकर 16 सितंबर की सुबह तक रहेगी. पूजा का समय शहर के अनुसार थोड़ा बदल सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग देखकर ही समय तय करें.

इस दिन कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि की पूजा की जाती है. कई परंपराओं में सप्तऋषियों के साथ माता अरुंधती का भी पूजन होता है.

तस्वीर न हो तो सात सुपारी कैसे रखें?

सबसे पहले पूजा की चौकी को साफ करके उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं. कपड़े के ऊपर अक्षत यानी साबुत चावल से सात छोटे स्थान बनाएं. अब प्रत्येक स्थान पर एक-एक साफ और साबुत सुपारी रखें.

इन सात सुपारियों को क्रम से इन ऋषियों का प्रतीक मानें-

  • कश्यप ऋषि
  • अत्रि ऋषि
  • भारद्वाज ऋषि
  • विश्वामित्र ऋषि
  • गौतम ऋषि
  • जमदग्नि ऋषि
  • वशिष्ठ ऋषि

सुपारियों पर हल्का चंदन या रोली लगाकर अक्षत और फूल अर्पित करें. चाहें तो प्रत्येक सुपारी पर मौली भी बांध सकती हैं. माता अरुंधती के पूजन के लिए अलग फूल या परिवार की परंपरा के अनुसार एक अतिरिक्त सुपारी रखी जा सकती है.

इस तरह करें आसान पूजा

पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें. इसके बाद हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत एवं सप्तऋषि पूजन का संकल्प लें. अब सातों ऋषियों का नाम एक-एक करके बोलें और प्रत्येक सुपारी पर जल, रोली, अक्षत तथा फूल चढ़ाएं.

सप्तऋषियों के स्मरण के लिए यह श्लोक पढ़ा जा सकता है-

कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः.
जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः॥

इसके बाद धूप-दीप दिखाएं, मौसमी फल या घर में बना सात्विक प्रसाद अर्पित करें और ऋषि पंचमी की कथा पढ़ें या सुनें. मंत्र की संख्या से अधिक जरूरी है कि सातों ऋषियों के नाम ध्यान से लिए जाएं.

क्या तस्वीर के बिना पूजा का फल नहीं मिलता?

धार्मिक मान्यता में चित्र या प्रतिमा मन को पूजा में लगाने का माध्यम है, पूजा की अकेली शर्त नहीं. यदि तस्वीर, मूर्ति या विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है तो नाम लेकर किया गया आह्वान भी सांकेतिक पूजन माना जाता है. पूजा में सुपारी को देवता का प्रतीक मानने की परंपरा दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों में भी मिलती है.

इसलिए तस्वीर न मिलने को पूजा में बाधा न बनाएं. सात सुपारियां सामने रखें, सात ऋषियों के नाम लें और अपनी किसी भूल के लिए मन से क्षमा मांगें. आखिर ऋषि पंचमी की पूजा सामग्री दिखाने के लिए नहीं, अपने भीतर झांकने के लिए है, तस्वीर न हो तो भी ऋषियों तक आपका स्मरण जरूर पहुंचता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Rishi Panchami 2026 Rishi Panchami Puja Saptarishi Puja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Rishi Panchami 2026: तस्वीर न होने पर सात सुपारी से कैसे करें सप्तऋषि पूजन?
ऋषि पंचमी की पूजा में सप्तऋषि की तस्वीर नहीं है तो क्या करें? सात सुपारी से ऐसे करें पूजन
ऐस्ट्रो
न हथौड़ा, न मशीन… आपका करियर लैपटॉप पर चलता है तो विश्वकर्मा पूजा कैसे करेंगे?
न हथौड़ा, न मशीन… आपका करियर लैपटॉप पर चलता है तो विश्वकर्मा पूजा कैसे करेंगे?
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: आज विराजे बप्पा की कल होगी विदाई, विसर्जन के लिए मिलेंगे ये 4 शुभ समय
आज विराजे बप्पा की कल होगी विदाई, विसर्जन के लिए मिलेंगे ये 4 शुभ समय
राशिफल
Kal Ka Rashifal 15 September: कुंभ और धनु समेत इन राशियों पर बरसेगी बजरंगबली की कृपा, जानें 12 राशियों का राशिफल!
Kal Ka Rashifal 15 September 2026: ऋषि पंचमी पर ऐन्द्र योग से चमकेगी 4 राशियों की तकदीर, बड़ा धन लाभ और हाई-पैकेज जॉब के प्रबल योग!
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा Update, जल्द CBFC Clearance के बाद आएगी Release Date?
Hanuman Ansh ने ₹200 करोड़ कमाए, फिर भी Oscars 2026 की Race से बाहर, Producer ने बताई वजह
Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: Salman Khan ने Qazi Touqeer को कहा ‘Rockstar’, Aman Gandhi को Reality Check
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
इंडिया
BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि है कि...'
BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार
'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
एग्रीकल्चर
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
Home Tips
Floor Tile Care: फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget