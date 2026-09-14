Tarot Rashifal 15 September 2026: सितंबर महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में मनचाहे प्रमोशन, ट्रांसफर, नए निवेश और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिहाज से बेहद खास संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन व ट्रांसफर मिलने के प्रबल योग हैं और मकर-कुंभ को आर्थिक लाभ होगा, वहीं धनु राशि के जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से बचने और वृषभ राशि वालों को अपनी योजनाओं में विरोधों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आपको सलाह है कि आज जो भी काम आप करें उसे अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही करें. आज आपकी सेहत थोड़ी नरम रहने वाली है. आपको आज अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है. अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवालों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज आप किसी योजना को शुरू करने का बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं. साथ ही आज आपको अपने आलोचकों और शुभ चिंतकों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. आज आपको जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे. उच्च महत्वाकांक्षा ऊंची प्रगति के लिए प्रेरित करेगी.

कर्क टैरो राशिफल

कर्क राशिवालों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज कर्क राशि के जातकों को आलस्य का त्याग छोड़कर अपने समय का उचित प्रयोग करने की जरूरत है. इससे आप अपने कार्यक्षेत्र एवं रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है, साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग आज अपने दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा माहौल में बीतेगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवाले नौकरीपेशा जातकों के लिए वातावरण काफी सुखद रहने वाला है. आपको सलाह है कि फिलहाल, असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें. परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे. संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से मुंह न मोड़ें वरना आपके कई काम आज अधूरे रह सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि, आज आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है, भावुकता व्यवहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए कार्यों में शामिल होने से लाभ दिलाने वाला रहेगा. आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज के दिन आप मन में नयी आकांक्षाएं मन को उद्वेलित करेंगी. यह नए निवेश और पुराने संपर्क को पुनर्जीवित करने की योजना के लिए एक अच्छा दिन है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है. आज नकारात्मकता को त्याग सकारात्मकता की ओर चलें. नौकरी में ऐच्छिक पदोन्नति एवं स्थानांतरण के योग हैं. व्यर्थ की भाग-दौड़ से बचें.

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