क्या सच हो रही है 23 फरवरी की वह डरावनी भविष्यवाणी? 3 मार्च का ग्रहण और WW3 का खतरा!

US, Israel attack Iran: क्या सच हो रही है डरावनी भविष्यवाणी? मंगल-राहु ने धधकाया ईरान, शुरू हुआ 'Operation Epic Fury'. क्या 3 मार्च का खूनी चांद (Blood Moon) विश्व युद्ध का संकेत है?

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 01 Mar 2026 06:29 AM (IST)
Preferred Sources

23 फरवरी 2026 को जब दुनिया कूटनीति की मेजों पर शांति की राह खोज रही थी, तब सितारों की चाल कुछ और ही बयां कर रही थी. तभी ABP Live ने  आगाह किया था कि अंतरिक्ष में बन रहा 'अंगारक योग' एक टाइम बम है, जो कभी भी फट सकता है.

28 फरवरी की आधी रात को जब अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को चीरते हुए 'Operation Epic Fury' और 'Operation Roaring Lion' शुरू किया, तो वह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय गणनाओं की एक सटीक परिणति थी.

आज तेहरान, इस्फहान और करज जल रहे हैं. पेंटागन की मिसाइलें उन ठिकानों को निशाना बना रही हैं जिनका जिक्र ABP Live ने भविष्यवाणी में किया था. लेकिन ठहरिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है. असली 'क्लाइमेक्स' अभी बाकी है, क्योंकि 3 मार्च का खूनी चांद (Blood Moon) दुनिया की किस्मत बदलने आ रहा है.

पढ़ें ABP Live की वह भविष्यवाणी जिसने दुनिया को हिला दिया: Iran-US Tensions: महा-विनाश की 'रेड लाइन'? मंगल का कुंभ गोचर और 3 मार्च का 'ब्लड मून' क्या आधी रात को शुरू होगी अमेरिका-ईरान की अंतिम जंग?

कैसे सच हुई एक-एक बात? Prediction vs Reality का रिपोर्ट कार्ड

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति केवल संकेत नहीं देती, वह आने वाले समय का खाका खींचती है. ABPLive द्वारा 23 फरवरी को की गई भविष्यवाणियों और 28 फरवरी की हकीकत का मिलान आपको हैरान कर देगा:

1. मंगल-राहु की 'विस्फोटक' युति

23 फरवरी से मंगल कुंभ राशि में राहु के साथ युति बनाएगा, जो 'Sudden Violence' और 'Explosive Tensions' लाएगा. हकीकत बन गई जब जिनेवा में चल रही न्यूक्लियर वार्ता 27 फरवरी को पूरी तरह धराशायी हो गई और 28 फरवरी की रात को 'Epic Fury' के रूप में धमाका हुआ.

2. नेतृत्व पर जानलेवा हमला (Match Level: High)

इस भविष्यवाणी में स्पष्ट था कि 'Leadership पर Fatal Attack' या 'Coup' (तख्तापलट) की स्थिति बनेगी. आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड को टारगेट किया गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 'Truth Social' पर वीडियो संदेश ईरानी जनता को 'सरकार बदलने' का आह्वान कर रहा है.

3. न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स का निशाना (Match Level: Exact)

'Nuclear/Naval Targets' की भविष्यवाणी की थी. जो सच हुई, इजराइली एयरफोर्स ने इस्फहान के परमाणु केंद्रों और IRGC के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को पूरी तरह से 'Neutralize' करने का दावा किया है.

3 मार्च का 'Total Lunar Eclipse': क्या यह तीसरे विश्व युद्ध (WW3) का ट्रिगर है?

अभी दुनिया 28 फरवरी के झटके से उबरी भी नहीं है कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण (Blood Moon) दस्तक दे रहा है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह ग्रहण सिंह राशि (Leo) में केतु के साथ हो रहा है. यह स्थिति अत्यंत भयावह है.

क्यों खतरनाक है सिंह राशि का 'Blood Moon'?

केतु अलगाव और अंत का कारक है. सिंह राशि कालपुरुष कुंडली की पांचवी राशि है, यहां ग्रहण लगने का मतलब है कि ईरान का वर्तमान शासन (Regime) अपने अंत के सबसे करीब है.

  • होरमुज की खाड़ी में घेराबंदी: भविष्यवाणी की थी कि Hormuz Strait ब्लॉक होगा. आज के हालात देखिए, कच्चा तेल (Crude Oil) आसमान छू रहा है. ग्रहण के प्रभाव से समुद्री युद्ध (Naval Warfare) और तीव्र होगा, जिससे पूरी दुनिया में 'Global Economic Depression' आ सकता है.
  • अगले 72 घंटे बेहद नाजुक: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ग्रहण के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद का समय सबसे घातक होता है. 28 फरवरी को हमला शुरू हुआ, जो इस ग्रहण का 'Pre-shadow' प्रभाव था. 3 मार्च को जब चंद्रमा पूरी तरह लाल होगा, तब ईरान की तरफ से 'Strong Retaliation' या इजरायल पर बड़ा मिसाइल हमला हो सकता है.

Astrological Update: अब आगे क्या होगा?

मंगल अब मीन राशि (Pisces) में प्रवेश करने वाला है. यह एक जल तत्व की राशि है. इसका प्रभाव कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है:

  1. मजहबी युद्ध की संभावना: यह संघर्ष अब केवल दो देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि 'वैचारिक और धार्मिक' रूप ले सकता है.
  2. तेल और सोना (Gold/Oil): सोना 1 लाख रुपये के पार और तेल की कीमतें विश्व अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती हैं. निवेशक अब घबराहट (Panic) में गोल्ड की तरफ भागेंगे.
  3. भारत पर असर: भारत के लिए यह समय 'वेट एंड वॉच' का है. सिंह राशि का ग्रहण व्यापारिक मार्गों को प्रभावित करेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है. हालांकि, कूटनीतिक रूप से भारत एक बड़े मध्यस्थ के रूप में उभर सकता है.

सितारे झूठ नहीं बोलते!

ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं (Cosmic Energies) केवल घटनाओं को तेज करती हैं. 28 फरवरी की रात ने साबित कर दिया कि जब मंगल और राहु जैसे क्रूर ग्रह हाथ मिलाते हैं, तो शांति की अपीलें नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती हैं. 3 मार्च का 'Blood Moon' एक निर्णायक मोड़ है. क्या यह ईरान में नई सुबह लाएगा या दुनिया को एक अंतहीन युद्ध की आग में झोंक देगा? ताजा हालातों को देखते हुए ग्रहों की चाल यही संकेत दे रही है कि तैयार रहें, क्योंकि आने वाला सप्ताह मानव इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण हफ्तों में से एक होने वाला है.

यह भी पढ़ें- अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान में 200 से ज्यादा मौतें, तेहरान ने भी दागीं मिसाइलें... धुआं-धुआं हुआ मिडिल ईस्ट

Published at : 01 Mar 2026 05:33 AM (IST)
