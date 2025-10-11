हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Perfect Couple: शादी के लिए परफेक्ट साबित होती हैं इन राशियों की जोड़ी!

Perfect Couple: शादी के लिए परफेक्ट साबित होती हैं इन राशियों की जोड़ी!

Zodiac Signs: ज्योतिष के अनुसार, कुछ राशियां विवाह के लिए जोड़ी बनाती हैं, जैसे वृषभ-कर्क, मिथुन-कुंभ, मेष-कुंभ, कर्क-मीन, वृषभ-कन्या. इन जोड़ियों में आपसी समझ, प्यार और तालमेल अच्छा होता है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

Best Couples As Per Zodiac Signs:  जब बात विवाह आती है तब हर कोई एक ऐसे लाइफ पार्टनर की चाहत  रखता है, जो हर सुख-दुख में उसका साथ दे और पूरी जिंदगी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले. रिश्ते की मजबूती के लय में जितना जरूरी तालमेल होता है, उससे भी अधिक जरूरी राशियों का मेल होता है. अगर पार्टनर की राशि आपकी राशि के अनुकूल होती है तो मैरेज लाइफ बहुत अच्छी रहती है. तो आइए जानें  कि किन राशियों के लोग आपस में एक-दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और बेस्ट कपल बनाते हैं.

ज्योतिष के अनुसार, कुछ राशियों की जोड़ियां शादी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जैसे वृषभ और कर्क, मिथुन और कुंभ, मेष और कुंभ, कर्क और मीन, वृषभ और कन्या.  इन जोड़ियों में आपसी समझ, प्यार और तालमेल अच्छा होता है, जिससे उनका रिश्ता मजबूत होता है.

इन राशियों के लोग बनाते हैं सबसे बेक्ट कपल (Couple):

वृषभ और कर्क
वृषभ और कर्क राशियां शादी के लिए एक अच्छी जोड़ी हैं क्योंकि दोनों ही परिवार-केंद्रित हैं, एक-दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझते हैं, स्थिरता और सुरक्षा को महत्व देते हैं. वृषभ व्यावहारिक और विश्वसनीय होता है, जबकि कर्क स्नेही और पोषण करने वाला होता है.

उनका पृथ्वी (वृषभ) और जल (कर्क) का संयोजन एक स्थिर, फिर भी भावनात्मक रूप से गहरा और सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बनाता है.

मिथुन और कुंभ
मिथुन और कुंभ राशियां एक-दूसरे के लिए अच्छी हैं क्योंकि वे दोनों वायु तत्व की होने के कारण बुद्धिमान, जिज्ञासु और सामाजिक हैं. उनके बीच एक मजबूत बौद्धिक संबंध होता है और वे एक-दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं.

इससे रिश्ता जीवंत और रोमांचक बना रहता है, हालांकि उन्हें भावनाओं को व्यक्त करने और मतभेदों को हल करने में धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है.

मेष और कुंभ
मेष और कुंभ राशियां एक-दूसरे के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं क्योंकि दोनों स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, एक-दूसरे को नई ऊर्जा और विचारों से प्रेरित करते हैं, और एक मजबूत और जोशीला रिश्ता बना सकते हैं.

मेष राशि की ऊर्जा और कुंभ राशि का बौद्धिक दृष्टिकोण एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं. हालांकि, उनके बीच तालमेल बनाने के लिए आपसी सम्मान, धैर्य और संवाद की आवश्यकता होती है.

कर्क और मीन
कर्क और मीन राशियां विवाह के लिए बहुत अनुकूल होती हैं क्योंकि वे दोनों ही जल राशियां हैं, जो भावनात्मक गहराई और सहज समझ प्रदान करती हैं. वे एक-दूसरे की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं और प्यार, घर और परिवार को बहुत महत्व देते हैं.

कर्क राशि स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि मीन राशि रचनात्मकता और आध्यात्मिक योगदान देती है. यह एक मजबूत, स्थायी और सहानुभूति पूर्ण बंधन बनाता है, हालांकि उन्हें गलतफहमी से बचने के लिए खुले संचार पर काम करना चाहिए.

वृषभ और कन्या
वृषभ और कन्या राशियां एक-दूसरे के लिए एक अच्छी शादीशुदा जोड़ी होती हैं क्योंकि दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, जिससे उनके मूल्य और प्राथमिकताएं समान होती हैं. वे एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, और कन्या राशि की व्यवस्थित प्रकृति वृषभ राशि के आराम पसंद करने वाले स्वभाव को संतुलित कर सकती है. साथ ही, वृषभ राशि का समर्थन और स्थिरता कन्या राशि के लिए बहुत मायने रखता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 11 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Zodiac Signs Perfect Couple Best Couples As Per Zodiac Signs
