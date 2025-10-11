हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 11 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 11 Oct 2025 02:07 AM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: शनिवार,11 अक्टूबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए मंगलवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर की ओर से सम्मान की भावना महसूस होगी. हालांकि अपने पार्टनर को समझने जल्दबाजी दिखाने से बचें. रिश्तों में म्चयूरिटी दिखाने की जरूरत है. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहने वाला है. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है. वैवाहिक जीवन में समझदारी दिखाने की जरूरत है. प्रेम जीवन में अनावश्यक मतभेद से बचने की सलाह है.

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रोमांस से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ मन की बात को साझा कर सकते हैं. आपके आकर्षक स्वभाव के कारण पार्टनर का मूड रोमांटिक बन सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस की अधिकता आपके रिश्ते को मजबूत करेगी. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए आज प्यार के सितारे साथ देते नजर आ रहे हैं. प्रेम विवाह में आ रही परेशानियों दूर हो सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर को भावनात्क सपोर्ट की जरूरत महसूस होगी. उनका साथ दें. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से खुशनुमा रहने वाला है. सिंगल लोग किसी नए रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं. अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दें. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. रिश्तों में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं. पार्टनर के साथ समय बिताने से मन शांत होगा. आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातक आज के दिन पार्टनर के संग ईमानदारी और प्यार से पेश आए. मन में कोई बात है तो पार्टनर के साथ खुलेमन से बातचीत को जारी रखें. सिंगल जातकों का दिन अच्छा रहने वाला है. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि के जातक प्रेम में छोटी-छोटी कोशिशों के जरिए पार्टनर को खुश करने का काम कर सकते हैं. हालांकि ये उपाय उनके काम भी आ सकती है. मन में चल रही उलझनों से उलझने की जगह संयम से सोचें. पार्टनर के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिल सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. सिंगल लोगों को किसी खास की याद सता सकती है. प्रेम जीवन में विवाह के योग बन रहे हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. प्रेम में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है. आज के दिन प्यार में आपको नई ऊर्जा महसूस हो सकती है. इस दौरान पार्टनर से मन की बात साझा करने से रिश्ते में मजबूती आएगी.

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन प्यार के लिहाज से मंगलमय होने वाला है. प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में आ रही दरार दूर हो सकती हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 11 October 2025: प्रेम जीवन में आज किसके सितारे देंगे साथ और किसे मिलेगी प्यार में मात! पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से नए बदलावों से भरा रहने वाला है. प्रेम जीवन में नई चीजें अनुभव कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 11 Oct 2025 02:07 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope
Embed widget