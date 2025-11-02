Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Weekly Horoscope 2 to 8 November 2025: नवंबर के पहले हफ्ते में शुक्र ग्रह का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है. ग्रहों के चाल का सभी राशियों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं नवंबर का पहला हफ्ता मेष से मीन राशियों के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

ज्योतिषचार्य से जानिए साप्ताहिक राशिफल से जुड़ी सभी जानकारी.

मेष राशि (Aries Weekly Horoscope 2025)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में प्रगति देने वाला साबित होगा. इस सप्ताह आपका हर तरफ प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ता नजर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपको अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. सप्ताह की शुरुआत में करियर या व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है.

यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात के योग बनेंगे, जिनसे भविष्य में बड़ा लाभ संभव है. व्यवसाय विस्तार की योजना बनाते समय वित्तीय सलाह अवश्य लें. सप्ताह के उत्तरार्ध में सरकार या उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा. अप्रत्याशित लाभ संभव है.

नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य को लेकर मौसमी बीमारियों से बचाव जरूरी रहेगा. प्रेम और पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा. विद्यार्थियों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.

उपाय: शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus Weekly Horoscope 2025)

इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए समय शुभ संकेत दे रहा है. करियर और रोजगार से जुड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों की मनचाही जगह पर ट्रांसफर की संभावना है. कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर का सहयोग मिलेगा. व्यापारियों को बाजार में आई तेजी का लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.

रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में सुकून रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि (Gemini Weekly Horoscope 2025)

यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा. शुरुआती दिनों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, परंतु मित्रों और परिवार के सहयोग से समाधान भी मिलेगा. छात्रों का ध्यान भटक सकता है, जबकि विदेश शिक्षा से जुड़े लोगों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी. सत्ता और शुभचिंतकों से सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश करते समय सावधानी आवश्यक है. प्रेम संबंधों में संयम रखें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

कर्क राशि (Cancer Weekly Horoscope 2025)

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सतर्क रहने की जरूरत है. व्यावसायिक सौदों को सोच-समझकर करें. पारिवारिक विवादों से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें. वरिष्ठों की सलाह अनदेखी न करें. कमीशन या कांट्रैक्ट वाले कार्यों में दबाव रह सकता है.

पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान-पान पर ध्यान दें. प्रेम संबंधों में धैर्य रखें और जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें.

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें.

सिंह राशि (Leo Weekly Horoscope 2025)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है. समय और धन का प्रबंधन करें. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलेगा. महिला जातकों को विशेष पहचान प्राप्त हो सकती है.

व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होगा. नए व्यवसाय के प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेम और दांपत्य जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

कन्या राशि (Virgo Weekly Horoscope 2025)

कन्या राशि के लिए सप्ताह शुभ और अवसरों से भरा रहेगा. करियर में नई दिशा मिलेगी. व्यापार विस्तार के लिए अच्छे मौके मिलेंगे. विदेश जाने की सोच रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

नौकरीपेशा जातकों की सराहना होगी. कोर्ट-कचहरी या संपत्ति विवाद सुलझ सकते हैं. परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन में निकटता बढ़ेगी.

उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें.

तुला राशि (Libra Weekly Horoscope 2025)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. नौकरी और व्यवसाय दोनों में प्रगति संभव है. प्रभावशाली लोगों की मदद से बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है. प्रेम संबंध और विवाह में सामंजस्य रहेगा.

उपाय: पारद शिवलिंग की पूजा करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Weekly Horoscope 2025)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. परिवार या संपत्ति से जुड़े विवाद तनाव दे सकते हैं. कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन समझदारी से हालात संभालेंगे. व्यवसाय में जल्दबाजी से बचें. प्रेम संबंधों में सतर्क रहें. जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान दें.

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius Weekly Horoscope 2025)

धनु राशि के जातकों को करियर से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे. विरोधी षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें. खर्चों में संयम बरतें. सप्ताह के उत्तरार्ध में नए अवसर मिलेंगे, पर मेहनत भी ज्यादा करनी होगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

मकर राशि (Capricorn Weekly Horoscope 2025)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह व्यवहार में संयम रखना होगा. परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है. संतान या विदेश से जुड़े मामलों में तनाव संभव है. राजनीति से जुड़े लोगों को अपनी छवि बचाने की जरूरत है. व्यापार में उत्तरार्ध बेहतर रहेगा. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें.

उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें.

कुंभ राशि (Aquarius Weekly Horoscope 2025)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा. यात्रा और धार्मिक कार्यों के योग बनेंगे. सामाजिक सम्मान मिलेगा. प्रेम और विवाह में तालमेल बना रहेगा.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

मीन राशि (Pisces Weekly Horoscope 2025)

मीन राशि वालों को इस सप्ताह सावधानी रखनी होगी. लापरवाही या भरोसा दूसरों पर छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है. अचानक खर्चों से बजट बिगड़ सकता है. निवेश में जल्दबाजी से बचें. विवादों को संवाद से सुलझाएं. जीवनसाथी हर मुश्किल में सहयोगी रहेगा.

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

