Vrishchik Saptahik Rashifal September 28 to October 4: इस सप्ताह काम का दबाव रहेगा, आर्थिक लेन-देन में सावधानी जरूरी है, प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखें
Scorpio Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें वृश्चिक के लिए ये हफ्ता परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Scorpio Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह शुरुआत कार्यभार और मानसिक दबाव से होगी. ऑफिस में छोटी-छोटी बातों पर तनाव से बचें, वरना सीनियर और जूनियर से अनबन बढ़ सकती है.
करियर और व्यवसाय:
सप्ताह की शुरुआत कामकाज के दबाव और असहमति से होगी. मिड वीक अचानक कार्यभार बढ़ सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा. बिजनेस ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा में सावधानी बरतें. प्रॉपर्टी सेल-परचेज को लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें.
आर्थिक स्थिति:
धन का लेन-देन सोच-समझकर करें. किसी को उधार देने या योजना में निवेश करने से पहले शुभचिंतकों की राय लें. गलत निर्णय से आर्थिक नुकसान हो सकता है.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
सप्ताह के अंत में पारिवारिक मामलों पर ध्यान देना होगा. संतान से जुड़ी कोई चिंता आपका मन विचलित कर सकती है. परिजनों की सलाह लेने से निर्णय आसान होंगे.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेंगे. किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है. बातचीत और विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा. विवाहिता जीवन सामान्य रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें. लापरवाही से शारीरिक पीड़ा और आर्थिक हानि हो सकती है. तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग अपनाएँ.
शुभ अंक: 5, 8
शुभ रंग: लाल, गहरा नीला
उपाय:
- मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.
- यात्रा शुरू करने से पहले मीठा खाकर घर से निकलें.
FAQs:
Q1: इस सप्ताह धन हानि से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
A1: किसी को उधार देने और निवेश करने से पहले परिजनों या अनुभवी मित्र की सलाह अवश्य लें.
Q2: प्रेम संबंध में सामंजस्य कैसे बढ़ाया जाए?
A2: थर्ड पर्सन की दखल से बचें और अपने लव पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
