हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलScorpio Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) वृश्चिक राशि: संवाद में सावधानी, घरेलू मामलों में सतर्कता और रिश्तों में समझदारी जरूरी

Scorpio Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) वृश्चिक राशि: संवाद में सावधानी, घरेलू मामलों में सतर्कता और रिश्तों में समझदारी जरूरी

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 09:09 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए सतर्कता और धैर्य की आवश्यकता रहेगी. वीक की शुरुआत में बातचीत और निर्णयों में सावधानी बरतें, क्योंकि आपके शब्दों का गलत अर्थ निकल सकता है.

करियर और कार्यस्थल:
करियर और व्यवसाय में किसी बड़े निर्णय से पहले विश्वसनीय सलाह लें. महत्वाकांक्षा अधिक रहेगी, लेकिन रिस्की निर्णय या निवेश से बचें. बिजनेसमैन को धन का लेन-देन करते समय सतर्क रहना आवश्यक है.

व्यापार एवं वित्त:
मध्यम वित्तीय स्थिति बनी रहेगी. किसी भी रिस्की निवेश या प्लानिंग में निवेश न करें. मिड वीक में घरेलू खर्च और परिस्थितियों के कारण वित्तीय दबाव बढ़ सकता है. तालमेल और समझदारी संबंधों को मजबूत बनाएगी.

परिवार और सामाजिक जीवन:
घरेलू मामलों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. पिता या परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं. परिवार को पर्याप्त समय दें और संवाद के माध्यम से मतभेद दूर करें.

लव और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंध में संभलकर कदम बढ़ाएँ. मैरिड लोग जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करके मैरिड लाइफ में सुख बनाए रख सकते हैं. तालमेल और समझदारी संबंधों को मजबूत बनाएगी.

स्वास्थ्य:
तनाव और व्यस्त कार्यक्रम से बचें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगा.

साप्ताहिक उपाय:

  • मंगलवार को हनुमान जी को खीर और गुड़ अर्पित करें.
  • नीले रंग की वस्तु या कपड़े का प्रयोग मानसिक शांति और सौभाग्य लाएगा.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह वित्तीय मामलों में सतर्क रहना जरूरी है?
A1. हां, रिस्की निवेश और धन लेन-देन में सावधानी बरतें.

Q2. क्या परिवार और मैरिड लाइफ में सामंजस्य बना रहेगा?
A2. हां, संवाद और समझदारी से रिश्ते मजबूत रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Oct 2025 03:05 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Scorpio Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal

Frequently Asked Questions

प्रेम और वैवाहिक जीवन में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

प्रेम संबंध में संभलकर कदम बढ़ाएँ और जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।

और पढ़ें
