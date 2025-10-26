प्रेम संबंध में संभलकर कदम बढ़ाएँ और जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
Scorpio Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) वृश्चिक राशि: संवाद में सावधानी, घरेलू मामलों में सतर्कता और रिश्तों में समझदारी जरूरी
Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Vrishchik Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए सतर्कता और धैर्य की आवश्यकता रहेगी. वीक की शुरुआत में बातचीत और निर्णयों में सावधानी बरतें, क्योंकि आपके शब्दों का गलत अर्थ निकल सकता है.
करियर और कार्यस्थल:
करियर और व्यवसाय में किसी बड़े निर्णय से पहले विश्वसनीय सलाह लें. महत्वाकांक्षा अधिक रहेगी, लेकिन रिस्की निर्णय या निवेश से बचें. बिजनेसमैन को धन का लेन-देन करते समय सतर्क रहना आवश्यक है.
व्यापार एवं वित्त:
मध्यम वित्तीय स्थिति बनी रहेगी. किसी भी रिस्की निवेश या प्लानिंग में निवेश न करें. मिड वीक में घरेलू खर्च और परिस्थितियों के कारण वित्तीय दबाव बढ़ सकता है. तालमेल और समझदारी संबंधों को मजबूत बनाएगी.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घरेलू मामलों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. पिता या परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं. परिवार को पर्याप्त समय दें और संवाद के माध्यम से मतभेद दूर करें.
लव और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंध में संभलकर कदम बढ़ाएँ. मैरिड लोग जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करके मैरिड लाइफ में सुख बनाए रख सकते हैं. तालमेल और समझदारी संबंधों को मजबूत बनाएगी.
स्वास्थ्य:
तनाव और व्यस्त कार्यक्रम से बचें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगा.
साप्ताहिक उपाय:
- मंगलवार को हनुमान जी को खीर और गुड़ अर्पित करें.
- नीले रंग की वस्तु या कपड़े का प्रयोग मानसिक शांति और सौभाग्य लाएगा.
FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह वित्तीय मामलों में सतर्क रहना जरूरी है?
A1. हां, रिस्की निवेश और धन लेन-देन में सावधानी बरतें.
Q2. क्या परिवार और मैरिड लाइफ में सामंजस्य बना रहेगा?
A2. हां, संवाद और समझदारी से रिश्ते मजबूत रहेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
प्रेम और वैवाहिक जीवन में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या सलाह है?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL