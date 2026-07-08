Aaj ka Vrishchik Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए लाभ और नए अवसर लेकर आएगा. आज ग्राहक संतुष्टि और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने पर विशेष ध्यान देना लाभदायक रहेगा. पुराने ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करने और उन्हें विशेष सुविधाएं देने से भविष्य में व्यापार को बड़ा फायदा मिल सकता है. यदि आपका पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय है तो किसी जटिल समस्या का समाधान पिता या परिवार के अनुभवी सदस्य की सलाह से मिल सकता है. नए ग्राहक जुड़ने और व्यापार के विस्तार के अच्छे योग बन रहे हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सहयोग और प्रगति का रहेगा. कार्यस्थल पर टीमवर्क और सामंजस्य बेहतर रहेगा, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है. नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और इससे आपके कौशल में भी वृद्धि होगी. बेकार की बातों या नकारात्मक विचारों में समय न गंवाएं. अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने से वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी. भविष्य में पदोन्नति और आय बढ़ने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी आपके प्रयासों और सहयोग की सराहना करेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. घर में नई उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है. माता-पिता को संतान की उपलब्धियों से खुशी मिलेगी और परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और भविष्य में आमदनी बढ़ सकती है. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभदायक रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत पर भी ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. पढ़ाई और अभ्यास में मन लगेगा तथा नई उपलब्धियां हासिल करने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम भविष्य में मिल सकता है. आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेगा. तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

उपाय:

हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंद लोगों को लाल फल या गुड़ का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यापार और करियर में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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