Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है. सरकार की नई सब्सिडी योजना से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. किसी विदेशी निवेशक के साथ साझेदारी की बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है, जिससे आपका ब्रांड अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बना सकता है. आपकी अनूठी बिजनेस स्ट्रेटेजी प्रतियोगियों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर देगी. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए ऑर्डर मिलने से कारोबार का विस्तार होने के योग हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और उन्नति लेकर आएगा. आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए आपको नया केबिन, नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ा कोई विशेष लाभ मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे और टीम के सदस्य हर प्रोजेक्ट में आपका पूरा सहयोग करेंगे. विदेश से काम करने का आकर्षक प्रस्ताव मिलने की भी संभावना है, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है. आज शुरू किया गया कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भविष्य में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. अचानक धन लाभ होने के योग हैं और पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है. सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का लाभ मिलने से व्यापार में पूंजी मजबूत होगी. यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह का रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना है. परिवार के सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास और अपनापन मजबूत होगा. घर में किसी शुभ समाचार से सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान, फिट और सकारात्मक महसूस करेंगे. पूरे दिन कार्य करने की क्षमता बेहतर रहेगी और थकान भी कम महसूस होगी. नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी पीने की आदत आपको लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर स्कॉलरशिप, पुरस्कार या सम्मान मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों का ट्रायल सफल हो सकता है और नई स्किल्स सीखने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. गुरुजनों का मार्गदर्शन भी भविष्य की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ग्रीन.

भाग्यशाली अंक: 7.

अशुभ अंक: 5.

आज का उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे रंग के वस्त्र दान करें. नए कार्य की शुरुआत सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ करें. इससे सफलता, समृद्धि और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

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