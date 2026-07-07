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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 7 July 2026: कारोबार में होगा बड़ा आर्थिक लाभ, नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी, विदेश से खुलेंगे सफलता के द्वार

Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 July 2026: कारोबार में होगा बड़ा आर्थिक लाभ, नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी, विदेश से खुलेंगे सफलता के द्वार

Scorpio Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और धन के मामले में बड़ी सफलता लेकर आएगा, क्या विदेश से नए अवसर, शादी का रिश्ता और करियर में उन्नति मिलेगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है. सरकार की नई सब्सिडी योजना से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. किसी विदेशी निवेशक के साथ साझेदारी की बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है, जिससे आपका ब्रांड अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बना सकता है. आपकी अनूठी बिजनेस स्ट्रेटेजी प्रतियोगियों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर देगी. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए ऑर्डर मिलने से कारोबार का विस्तार होने के योग हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और उन्नति लेकर आएगा. आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए आपको नया केबिन, नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ा कोई विशेष लाभ मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे और टीम के सदस्य हर प्रोजेक्ट में आपका पूरा सहयोग करेंगे. विदेश से काम करने का आकर्षक प्रस्ताव मिलने की भी संभावना है, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है. आज शुरू किया गया कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भविष्य में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. अचानक धन लाभ होने के योग हैं और पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है. सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का लाभ मिलने से व्यापार में पूंजी मजबूत होगी. यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह का रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना है. परिवार के सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास और अपनापन मजबूत होगा. घर में किसी शुभ समाचार से सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान, फिट और सकारात्मक महसूस करेंगे. पूरे दिन कार्य करने की क्षमता बेहतर रहेगी और थकान भी कम महसूस होगी. नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त पानी पीने की आदत आपको लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर स्कॉलरशिप, पुरस्कार या सम्मान मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों का ट्रायल सफल हो सकता है और नई स्किल्स सीखने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. गुरुजनों का मार्गदर्शन भी भविष्य की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: ग्रीन.
भाग्यशाली अंक: 7.
अशुभ अंक: 5.
आज का उपाय
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे रंग के वस्त्र दान करें. नए कार्य की शुरुआत सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ करें. इससे सफलता, समृद्धि और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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