Aaj Ka Kanya Rashifal 7 August 2026: बड़ा ऑर्डर और नई जिम्मेदारी बदल सकती है किस्मत

Aaj Ka Kanya Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कन्या राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और धर्म तथा आध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा. बिजनेस का माहौल पहले से बेहतर रहेगा, जिससे निवेश और कारोबार के विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. इन प्रयासों का भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.

यदि आपका काम सरकारी विभागों या बड़ी संस्थाओं से जुड़ा है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध किसी बड़े सरकारी टेंडर या महत्वपूर्ण ऑर्डर का रास्ता खोल सकते हैं. हालांकि काम का दबाव अधिक रहने से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन नए अवसर लेकर आएगा. नई नौकरी शुरू करने वालों को कार्यस्थल का माहौल सहयोगपूर्ण मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे.

वृद्धि योग के प्रभाव से ऑफिस में स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या विभाग बदलने के योग बन सकते हैं. शुरुआत में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत और समझदारी आपको सफलता दिलाएगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. निवेश से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर निर्णय लें. आय में बढ़ोतरी के साथ खर्चों पर भी नियंत्रण बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग और समझ बनी रहेगी. जीवनसाथी का साथ हर परिस्थिति में मिलेगा. बेवजह के प्रेम संबंधों या भावनात्मक उलझनों में समय बर्बाद करने से बचें. अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के साथ समय बिताने से जीवन में सही दिशा और नई सीख मिलेगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

व्यवसायिक और कार्यस्थल का दबाव थकान का कारण बन सकता है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित योग या ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. खेल और कला से जुड़े छात्रों का व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा. जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता रखेंगे, उन्हें भविष्य में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल या अनाज का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, करियर में उन्नति मिलेगी और व्यापार में सफलता के योग बढ़ेंगे.

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