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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 7 August 2026: बड़ा ऑर्डर और नई जिम्मेदारी बदल सकती है किस्मत

Aaj Ka Kanya Rashifal 7 August 2026: बड़ा ऑर्डर और नई जिम्मेदारी बदल सकती है किस्मत

Virgo Horoscope Today: क्या सरकारी टेंडर या बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं? क्या ऑफिस में बदलाव आपकी राह बदल सकता है? जानिए कन्या राशि वालों के लिए आज क्या खास होने वाला है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कन्या राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और धर्म तथा आध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा. बिजनेस का माहौल पहले से बेहतर रहेगा, जिससे निवेश और कारोबार के विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. इन प्रयासों का भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.

यदि आपका काम सरकारी विभागों या बड़ी संस्थाओं से जुड़ा है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध किसी बड़े सरकारी टेंडर या महत्वपूर्ण ऑर्डर का रास्ता खोल सकते हैं. हालांकि काम का दबाव अधिक रहने से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन नए अवसर लेकर आएगा. नई नौकरी शुरू करने वालों को कार्यस्थल का माहौल सहयोगपूर्ण मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे.

वृद्धि योग के प्रभाव से ऑफिस में स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या विभाग बदलने के योग बन सकते हैं. शुरुआत में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत और समझदारी आपको सफलता दिलाएगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. निवेश से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर निर्णय लें. आय में बढ़ोतरी के साथ खर्चों पर भी नियंत्रण बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग और समझ बनी रहेगी. जीवनसाथी का साथ हर परिस्थिति में मिलेगा. बेवजह के प्रेम संबंधों या भावनात्मक उलझनों में समय बर्बाद करने से बचें. अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के साथ समय बिताने से जीवन में सही दिशा और नई सीख मिलेगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

व्यवसायिक और कार्यस्थल का दबाव थकान का कारण बन सकता है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित योग या ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. खेल और कला से जुड़े छात्रों का व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा. जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता रखेंगे, उन्हें भविष्य में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल या अनाज का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, करियर में उन्नति मिलेगी और व्यापार में सफलता के योग बढ़ेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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