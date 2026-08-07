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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 7 August 2026: कारोबार चमकेगा, ऑफिस में बढ़ेगी आपकी अहमियत

Aaj Ka Singh Rashifal 7 August 2026: कारोबार चमकेगा, ऑफिस में बढ़ेगी आपकी अहमियत

Leo Horoscope Today: क्या कारोबार में ग्राहकों की भीड़ खुशखबरी लाएगी? क्या ऑफिस में आपकी मेहनत सबका ध्यान खींचेगी? जानिए सिंह राशि वालों के लिए आज का बड़ा संकेत क्या है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 11:27 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

सिंह राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से उत्साहजनक रहेगा. चंद्रमा दशम भाव में होने से कार्यों में ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा. होलसेल और रिटेल कारोबार करने वालों के यहां ग्राहकों की अच्छी आमद रहेगी, जिससे पुराना स्टॉक भी अच्छे दामों पर बिक सकता है और मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं.

कारोबार में लगातार प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना अधिक फायदेमंद रहेगा. यदि आप सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे, तो भविष्य में इसका लाभ भी मिलेगा. बिजनेस का ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के कार्यों में सुधार देखने को मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रदर्शन की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. वर्कलोड जरूर बढ़ सकता है, लेकिन इसे बोझ नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझें.

नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं और आपके काम की गुणवत्ता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. कारोबार में बिक्री बढ़ने से आय में इजाफा होगा. हालांकि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत और निवेश की योजना भी बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा और बड़े-बुजुर्गों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. माता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए उनके कार्यों में देरी न करें और शांत व्यवहार बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आपका उत्साह और सकारात्मक सोच पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखेगी. पर्याप्त आराम करना भी जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का है. अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे. निरंतर अभ्यास और अनुशासन आपकी सफलता की कुंजी साबित होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. साथ ही माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:20 AM (IST)
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