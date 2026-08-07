Aaj Ka Singh Rashifal 7 August 2026: कारोबार चमकेगा, ऑफिस में बढ़ेगी आपकी अहमियत

Aaj Ka Singh Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

सिंह राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से उत्साहजनक रहेगा. चंद्रमा दशम भाव में होने से कार्यों में ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा. होलसेल और रिटेल कारोबार करने वालों के यहां ग्राहकों की अच्छी आमद रहेगी, जिससे पुराना स्टॉक भी अच्छे दामों पर बिक सकता है और मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं.

कारोबार में लगातार प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना अधिक फायदेमंद रहेगा. यदि आप सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे, तो भविष्य में इसका लाभ भी मिलेगा. बिजनेस का ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के कार्यों में सुधार देखने को मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रदर्शन की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. वर्कलोड जरूर बढ़ सकता है, लेकिन इसे बोझ नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझें.

नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं और आपके काम की गुणवत्ता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. कारोबार में बिक्री बढ़ने से आय में इजाफा होगा. हालांकि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत और निवेश की योजना भी बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा और बड़े-बुजुर्गों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. माता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए उनके कार्यों में देरी न करें और शांत व्यवहार बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आपका उत्साह और सकारात्मक सोच पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखेगी. पर्याप्त आराम करना भी जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का है. अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे. निरंतर अभ्यास और अनुशासन आपकी सफलता की कुंजी साबित होंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. साथ ही माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

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