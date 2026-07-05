Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए संयम, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा, लेकिन चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. अधिक काम या पारिवारिक चिंताओं का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. पर्याप्त आराम करें और खानपान में लापरवाही न करें. योग, ध्यान और सकारात्मक सोच मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों को आज हर दस्तावेज और अनुबंध अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक जोखिम से फिलहाल दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. ग्राहकों और क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते समय धैर्य रखें. गुस्से या कठोर शब्दों के कारण आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. सोच-समझकर लिया गया छोटा फैसला भी भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन अचानक कार्यस्थल से जुड़ी जिम्मेदारी सामने आ सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को गंभीरता से लें और किसी भी तरह की ऑफिस गॉसिप से दूर रहें. सहकर्मियों के साथ बातचीत में सावधानी रखें और अपनी निजी या गोपनीय बातें साझा करने से बचें. संयमित व्यवहार आपकी पेशेवर छवि को सुरक्षित रखेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में शांत रहना और अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें. प्रेम संबंधों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. बड़े निवेश, उधार या जोखिम वाले फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें. भविष्य की योजनाओं के लिए धन बचाने पर ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का मन पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में कम लग सकता है. नया काम शुरू करने के बजाय पुराने कार्यों की समीक्षा करना अधिक लाभदायक रहेगा. नियमित अभ्यास और धैर्य से जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे. किसी शिक्षक या मेंटर का मार्गदर्शन उपयोगी साबित होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: रेड

अशुभ अंक: 3

उपाय: आज भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. क्रोध पर नियंत्रण रखें और जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या गुड़ का दान करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं.

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