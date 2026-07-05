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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 5 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए धैर्य, सतर्कता और सोच-समझकर फैसले लेने का दिन

Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए धैर्य, सतर्कता और सोच-समझकर फैसले लेने का दिन

Scorpio Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कारोबार, नौकरी और पारिवारिक जीवन में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है? जानिए आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए संयम, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा, लेकिन चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. अधिक काम या पारिवारिक चिंताओं का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. पर्याप्त आराम करें और खानपान में लापरवाही न करें. योग, ध्यान और सकारात्मक सोच मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों को आज हर दस्तावेज और अनुबंध अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक जोखिम से फिलहाल दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. ग्राहकों और क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते समय धैर्य रखें. गुस्से या कठोर शब्दों के कारण आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. सोच-समझकर लिया गया छोटा फैसला भी भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन अचानक कार्यस्थल से जुड़ी जिम्मेदारी सामने आ सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को गंभीरता से लें और किसी भी तरह की ऑफिस गॉसिप से दूर रहें. सहकर्मियों के साथ बातचीत में सावधानी रखें और अपनी निजी या गोपनीय बातें साझा करने से बचें. संयमित व्यवहार आपकी पेशेवर छवि को सुरक्षित रखेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में शांत रहना और अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें. प्रेम संबंधों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. बड़े निवेश, उधार या जोखिम वाले फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें. भविष्य की योजनाओं के लिए धन बचाने पर ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का मन पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में कम लग सकता है. नया काम शुरू करने के बजाय पुराने कार्यों की समीक्षा करना अधिक लाभदायक रहेगा. नियमित अभ्यास और धैर्य से जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे. किसी शिक्षक या मेंटर का मार्गदर्शन उपयोगी साबित होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: रेड
अशुभ अंक: 3
उपाय: आज भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. क्रोध पर नियंत्रण रखें और जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या गुड़ का दान करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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