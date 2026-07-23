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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 23 July 2026: अधूरे काम होंगे पूरे, बिजनेस में मिलेगा लाभ, नौकरी में बढ़ेगी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास

Aaj Ka Singh Rashifal 23 July 2026: अधूरे काम होंगे पूरे, बिजनेस में मिलेगा लाभ, नौकरी में बढ़ेगी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास

Leo Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को व्यापार में अच्छा मुनाफा, नौकरी में नई जिम्मेदारियां और पारिवारिक सहयोग मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है. शुभ योग के प्रभाव से व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. यदि पुराना स्टॉक लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे निकालने के लिए आकर्षक ऑफर या स्कीम लॉन्च करना लाभदायक रहेगा. रुके हुए कार्यों को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा करें, क्योंकि इससे भविष्य में बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन यही मेहनत भविष्य में उन्नति का मार्ग भी खोलेगी. दोपहर बाद विशेषकर मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा विचलित हो सकता है. समय के अनुसार अपनी कार्यशैली और सोच में बदलाव लाने से करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं और रुके हुए कार्य पूरे होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. खर्चों और आय के बीच संतुलन बनाए रखें तथा लाभ का सही निवेश करने की योजना बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी का सहयोग आपके कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे कराने में सहायक बनेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और परिवार का वातावरण भी सुखद रहेगा. अपनों के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. खिलाड़ी और फिटनेस से जुड़े लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा वे अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और समय का सही उपयोग करें, इससे भविष्य में बड़ी सफलता मिल सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां या हरा चारा दान करें. इससे व्यापार में लाभ, करियर में उन्नति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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