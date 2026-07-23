Aaj Ka Singh Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है. शुभ योग के प्रभाव से व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. यदि पुराना स्टॉक लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे निकालने के लिए आकर्षक ऑफर या स्कीम लॉन्च करना लाभदायक रहेगा. रुके हुए कार्यों को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा करें, क्योंकि इससे भविष्य में बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन यही मेहनत भविष्य में उन्नति का मार्ग भी खोलेगी. दोपहर बाद विशेषकर मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा विचलित हो सकता है. समय के अनुसार अपनी कार्यशैली और सोच में बदलाव लाने से करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं और रुके हुए कार्य पूरे होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. खर्चों और आय के बीच संतुलन बनाए रखें तथा लाभ का सही निवेश करने की योजना बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी का सहयोग आपके कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे कराने में सहायक बनेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और परिवार का वातावरण भी सुखद रहेगा. अपनों के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. खिलाड़ी और फिटनेस से जुड़े लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा वे अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और समय का सही उपयोग करें, इससे भविष्य में बड़ी सफलता मिल सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां या हरा चारा दान करें. इससे व्यापार में लाभ, करियर में उन्नति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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