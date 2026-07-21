Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 July 2026: निवेश में बरतें सावधानी, वाणी पर रखें नियंत्रण, जल्दबाजी से हो सकता है नुकसान
Scorpio Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों को व्यापार में सतर्क रहना होगा? निवेश सोच-समझकर करें और कानूनी मामलों में लापरवाही न बरतें, जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
आज द्वादश भाव में चंद्रमा और प्रतिकूल ग्रह गोचर के कारण व्यापारियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. यदि आप फ्रेंचाइजी, बड़ी डील या नए ऑर्डर से जुड़े हैं, तो किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है. निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. पार्टियों और क्लाइंट्स के साथ समय पर संवाद बनाए रखें और हर कमिटमेंट को गंभीरता से निभाएं.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज नियमों और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना होगा. खासकर मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रोफेशनल व्यवहार सफलता की कुंजी रहेगा. कार्यस्थल पर जूनियर्स या सहकर्मियों के साथ बहस से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. एचआर या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचें. बिना पूरी जानकारी के निवेश करना नुकसान पहुंचा सकता है. बड़े वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें और यदि आवश्यक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें. फिलहाल धन की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना लाभदायक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ समय बिताने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मानसिक शांति मिलेगी. घर के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा-पाठ, दान-पुण्य या किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होना रिश्तों को मजबूत करेगा. परिवार का सहयोग आपके तनाव को कम करने में मदद करेगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंताओं से बचने की कोशिश करें. क्रोध और आवेश से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है. ध्यान, योग और पर्याप्त आराम आपको संतुलित बनाए रखेंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों को आज सवाल पूछने में झिझक छोड़नी होगी. यदि किसी विषय में परेशानी है, तो शिक्षक या मार्गदर्शक से खुलकर चर्चा करें. यही आत्मविश्वास भविष्य में आपकी सफलता का आधार बनेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: रेड (Red)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3
उपाय
आज भगवान हनुमान की पूजा करें और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या लाल वस्त्र का दान करें. इससे कानूनी बाधाएं कम होंगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और मानसिक तनाव में राहत मिलेगी.
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