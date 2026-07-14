Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 July 2026: अष्टम भाव का प्रभाव निवेश, कारोबार और रिश्तों में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है
Scorpio Horoscope: क्या 14 जुलाई 2026 को व्यापार, नौकरी और वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किन गलतियों से बचकर आप नुकसान और तनाव से दूर रह सकते हैं? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. खेलकूद या यात्रा के दौरान चोट लगने की आशंका है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी रखें. पर्याप्त आराम करें और खानपान संतुलित रखें. योग और ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होंगे.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. प्रतिस्पर्धी आपके उत्पादों की नकल कर बाजार में कम कीमत पर उतार सकते हैं, इसलिए अपनी ब्रांड पहचान और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें. विदेशी निवेश या बड़ा फंड अंतिम समय में अटक सकता है, जिससे नकदी प्रवाह प्रभावित हो सकता है. कैश और स्टॉक की सुरक्षा बढ़ाएं तथा कर्मचारियों से जुड़े वित्तीय मामलों की नियमित जांच करें. किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. नए कर्मचारियों को गलत जानकारी मिलने से प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है, इसलिए हर काम की दोबारा पुष्टि करें. नौकरी बदलने का निर्णय जल्दबाजी में न लें, क्योंकि गलत सलाह भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकती है. अपने काम पर ध्यान दें और अफवाहों से दूरी बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप तनाव बढ़ा सकता है. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें और किसी तीसरे की बातों पर तुरंत विश्वास न करें. परिवार में धैर्य और समझदारी बनाए रखने से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. फंडिंग में देरी या भुगतान रुकने से अस्थायी दबाव बन सकता है. नकद लेनदेन और बैंकिंग कार्यों में विशेष सावधानी रखें. अनावश्यक खर्च से बचें और किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन मिश्रित रहेगा. गलत मार्गदर्शन से बचें और केवल अनुभवी गुरु की सलाह पर भरोसा करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र नियमित अभ्यास जारी रखें. कला और खेल से जुड़े लोगों को प्रदर्शन के दौरान अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 6.
भाग्यशाली रंग: डार्क ग्रे(Dark Grey)
अशुभ अंक: 2.
उपाय:
सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें. साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज, धन और डिजिटल डेटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे, मानसिक तनाव घटेगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने के योग बनेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.