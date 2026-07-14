Aaj ka Tula Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा. लंबी यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम का ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहेगा. किसी अंतरराष्ट्रीय बिजनेस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान मिलने से आपकी प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि होगी. यदि पैतृक संपत्ति के सहयोग से नया शोरूम या रिटेल आउटलेट शुरू करने की योजना है, तो समय अनुकूल रहेगा. आपकी मजबूत सप्लाई चेन और बेहतरीन ग्राहक सेवा के कारण बड़े क्लाइंट्स दीर्घकालिक अनुबंध कर सकते हैं. व्यापार विस्तार और लाभ के नए अवसर मिलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी और जूनियर आपका पूरा सहयोग करेंगे. कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल रहेगा और ऑफिस की राजनीति का असर समाप्त होता दिखाई देगा. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी प्रतिष्ठित संस्था से आकर्षक जॉइनिंग लेटर मिलने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार में बढ़ती आय और नए अनुबंधों से वित्तीय लाभ होगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. बचत और भविष्य के निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कला, संगीत और खेल से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा. प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग हैं. नई स्किल सीखने और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयासों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 9.

भाग्यशाली रंग: ग्रे(Grey)

अशुभ अंक: 5.

उपाय:

सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, आर्थिक समृद्धि और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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