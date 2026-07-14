धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 14 July 2026: भाग्य का पूरा साथ व्यापार, नौकरी और नए अवसरों में किस्मत देगी शानदार सफलता

Aaj ka Tula Rashifal 14 July 2026: भाग्य का पूरा साथ व्यापार, नौकरी और नए अवसरों में किस्मत देगी शानदार सफलता

Libra Horoscope: क्या 14 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को व्यापार में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी, नौकरी, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों में मिलने वाली खुशखबरी आपका दिन खास बना देगी? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 14 Jul 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Tula Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा. लंबी यात्रा के दौरान पर्याप्त आराम का ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहेगा. किसी अंतरराष्ट्रीय बिजनेस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान मिलने से आपकी प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि होगी. यदि पैतृक संपत्ति के सहयोग से नया शोरूम या रिटेल आउटलेट शुरू करने की योजना है, तो समय अनुकूल रहेगा. आपकी मजबूत सप्लाई चेन और बेहतरीन ग्राहक सेवा के कारण बड़े क्लाइंट्स दीर्घकालिक अनुबंध कर सकते हैं. व्यापार विस्तार और लाभ के नए अवसर मिलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी और जूनियर आपका पूरा सहयोग करेंगे. कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल रहेगा और ऑफिस की राजनीति का असर समाप्त होता दिखाई देगा. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी प्रतिष्ठित संस्था से आकर्षक जॉइनिंग लेटर मिलने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार में बढ़ती आय और नए अनुबंधों से वित्तीय लाभ होगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. बचत और भविष्य के निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कला, संगीत और खेल से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा. प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग हैं. नई स्किल सीखने और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयासों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 9.
भाग्यशाली रंग: ग्रे(Grey)
अशुभ अंक: 5.

उपाय:
सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, आर्थिक समृद्धि और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 14 July 2026: भाग्य का पूरा साथ व्यापार, नौकरी और नए अवसरों में किस्मत देगी शानदार सफलता
भाग्य का पूरा साथ व्यापार, नौकरी और नए अवसरों में किस्मत देगी शानदार सफलता
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 14 July 2026: दशम भाव का चंद्रमा नौकरी, बिजनेस और नेतृत्व क्षमता से सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे
दशम भाव का चंद्रमा नौकरी, बिजनेस और नेतृत्व क्षमता से सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 14 July 2026: व्याघात योग से लाभ रुके काम बनेंगे, आय बढ़ेगी और करियर में नई पहचान मिलेगी
व्याघात योग से लाभ रुके काम बनेंगे, आय बढ़ेगी और करियर में नई पहचान मिलेगी
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 14 July 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा खर्च, यात्रा और रिश्तों में सतर्कता बरतना रहेगा सबसे जरूरी
द्वादश भाव का चंद्रमा खर्च, यात्रा और रिश्तों में सतर्कता बरतना रहेगा सबसे जरूरी
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने महिला ने उतारा मंगलसूत्र, गिड़गिड़ाते हुए कहा- माईलॉड! हमारा पूरा परिवार...
CJI के सामने महिला ने उतारा मंगलसूत्र, गिड़गिड़ाते हुए कहा- माईलॉड! हमारा पूरा परिवार...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
क्रिकेट
वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर लगे चीटिंग के आरोप, साथी खिलाड़ी से अफेयर; क्रिकेट जगत में मची खलबली
वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पर लगे चीटिंग के आरोप, साथी खिलाड़ी से अफेयर
बॉलीवुड
Monday BO Collection Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
विश्व
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
प्रेग्नेंट बेटी को सरप्राइज देने बेंगलुरु से कनाडा पहुंच गए मां बाप, सरप्राइज देख भावुक हुआ इंटरनेट
हेल्थ
Pregnancy in Monsoon: मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget