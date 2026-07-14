Aaj ka Singh Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक तनाव कम होगा, जिससे कार्यों में एकाग्रता बढ़ेगी. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपको फिट बनाए रखेगा. यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहेगा. प्रभावशाली संपर्कों के सहयोग से कोई बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट या टेंडर मिलने की संभावना है. पुरानी और नई तकनीक का संतुलित उपयोग आपके कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है. प्रतिस्पर्धी आपकी रणनीति के सामने कमजोर पड़ सकते हैं. व्याघात योग के प्रभाव से रुके हुए चेक, कानूनी मामले या व्यवसाय से जुड़ी संपत्ति का फैसला आपके पक्ष में आने के योग हैं. आर्थिक लाभ और व्यापार विस्तार दोनों के संकेत मिल रहे हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. कंपनी आपको नई ट्रेनिंग, विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोफेशनल सेमिनार में भेज सकती है, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी. कार्यस्थल पर आपके विरोधी भी शांत रहेंगे और आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. काम का दबाव कम रहेगा और प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. पार्टनर के साथ रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा और विवाह का प्रस्ताव मिलने की संभावना भी बन सकती है. परिवार में खुशी और सकारात्मक वातावरण रहेगा. जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग हर निर्णय में मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने अटके हुए भुगतान मिलने से नकदी प्रवाह बेहतर रहेगा. पैसों की पुरानी समस्याएं दूर होने के संकेत हैं. निवेश और बचत दोनों के लिए समय अनुकूल रहेगा. आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. कला, संगीत और खेल से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिल सकता है. प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग हैं. नई स्किल सीखने और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का लाभ भविष्य में करियर को मजबूत करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 1.

भाग्यशाली रंग: रेड(Red)

अशुभ अंक: 3.

उपाय:

सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें. इसके बाद गेहूं और गुड़ का दान करें. इससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, करियर में उन्नति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

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