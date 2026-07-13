Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 July 2026: व्यापार और नौकरी में बरतें सावधानी, गलत फैसले बढ़ा सकते हैं नुकसान
Scorpio Horoscope: क्या 13 जुलाई 2026 को व्यापार, नौकरी और वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. क्या सावधानी और धैर्य से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी-सी असावधानी परेशानी का कारण बन सकती है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और योग-ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. बाहर का भोजन कम करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. सरकारी नियमों की अनदेखी करने पर टैक्स नोटिस या जुर्माने जैसी स्थिति बन सकती है. नए कारोबारियों को ऑनलाइन विज्ञापन, री-ब्रांडिंग या किसी निवेश के नाम पर धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए किसी भी नई योजना में धन लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. होलसेल और रिटेल कारोबार में सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और पुरानी तकनीक के कारण काम प्रभावित रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. चुगलखोर या कामचोर सहकर्मियों की वजह से आपकी छवि प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी से बचने के लिए अपने काम पर पूरा ध्यान दें. नौकरी बदलने का प्रयास फिलहाल सफल होता नहीं दिख रहा है. वर्तमान कार्यस्थल पर बढ़ता कार्यभार मानसिक दबाव बढ़ा सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में संयम रखने की आवश्यकता होगी. ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई पुराना विवाद दोबारा सामने आ सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका रहेगी. किसी भी बात को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करें. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें. निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बाजार की अस्थिरता और अनियोजित खर्च वित्तीय संतुलन बिगाड़ सकते हैं. बजट के अनुसार खर्च करें और किसी भी दस्तावेज या कानूनी प्रक्रिया में लापरवाही न करें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. गलत संगति या समय की बर्बादी आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है. अनुशासन बनाए रखें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें. सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास से स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 1.
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज.
अशुभ अंक: 3.
उपाय:
सुबह उठकर माता-पिता का आशीर्वाद लें, पक्षियों को सप्तधान डालें और भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक नुकसान से बचाव होगा.
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