धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 13 July 2026: व्यापार और नौकरी में बरतें सावधानी, गलत फैसले बढ़ा सकते हैं नुकसान

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 July 2026: व्यापार और नौकरी में बरतें सावधानी, गलत फैसले बढ़ा सकते हैं नुकसान

Scorpio Horoscope: क्या 13 जुलाई 2026 को व्यापार, नौकरी और वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. क्या सावधानी और धैर्य से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 03:35 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी-सी असावधानी परेशानी का कारण बन सकती है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और योग-ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. बाहर का भोजन कम करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. सरकारी नियमों की अनदेखी करने पर टैक्स नोटिस या जुर्माने जैसी स्थिति बन सकती है. नए कारोबारियों को ऑनलाइन विज्ञापन, री-ब्रांडिंग या किसी निवेश के नाम पर धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए किसी भी नई योजना में धन लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. होलसेल और रिटेल कारोबार में सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और पुरानी तकनीक के कारण काम प्रभावित रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. चुगलखोर या कामचोर सहकर्मियों की वजह से आपकी छवि प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी से बचने के लिए अपने काम पर पूरा ध्यान दें. नौकरी बदलने का प्रयास फिलहाल सफल होता नहीं दिख रहा है. वर्तमान कार्यस्थल पर बढ़ता कार्यभार मानसिक दबाव बढ़ा सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में संयम रखने की आवश्यकता होगी. ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई पुराना विवाद दोबारा सामने आ सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका रहेगी. किसी भी बात को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करें. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें. निवेश करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बाजार की अस्थिरता और अनियोजित खर्च वित्तीय संतुलन बिगाड़ सकते हैं. बजट के अनुसार खर्च करें और किसी भी दस्तावेज या कानूनी प्रक्रिया में लापरवाही न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. गलत संगति या समय की बर्बादी आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है. अनुशासन बनाए रखें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें. सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास से स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 1.
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज.
अशुभ अंक: 3.

उपाय:
सुबह उठकर माता-पिता का आशीर्वाद लें, पक्षियों को सप्तधान डालें और भगवान हनुमान के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक नुकसान से बचाव होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 July 2026: व्यापार और नौकरी में बरतें सावधानी, गलत फैसले बढ़ा सकते हैं नुकसान
व्यापार और नौकरी में बरतें सावधानी, गलत फैसले बढ़ा सकते हैं नुकसान
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 13 July 2026: व्यापार में बनेगी बड़ी रणनीति, नौकरी में मिलेगा सम्मान, परिवार में आएंगी खुशियां
व्यापार में बनेगी बड़ी रणनीति, नौकरी में मिलेगा सम्मान, परिवार में आएंगी खुशियां
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 13 July 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, परिवार में आएंगी खुशियां
करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, परिवार में आएंगी खुशियां
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 13 July 2026: व्यापार में होगा जबरदस्त लाभ, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, आय में होगी शानदार बढ़ोतरी
व्यापार में होगा जबरदस्त लाभ, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, आय में होगी शानदार बढ़ोतरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Hormuz Strait Deadlock: Qatar-Saudi Arabia के जहाजों पर हमले के बाद भड़के Trump | US - Iran War
Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा
पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के अलीपुर में हादसा, पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत
दिल्ली के अलीपुर में हादसा, पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत
बॉलीवुड
'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई
'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई
क्रिकेट
'शराब पार्टी सब करो...', भारत से टी20 सीरीज जीतने के बाद ब्रेंडन मैकुलम ने खिलाड़ियों को दी खुली छूट
'शराब पार्टी सब करो...', भारत से टी20 सीरीज जीतने के बाद ब्रेंडन मैकुलम ने खिलाड़ियों को दी खुली छूट
विश्व
'मौत से चंद घंटे से पहले लिंडसे ने मुझसे की थी बात,' करीबी US सीनेटर की मौत पर ट्रंप का बड़ा खुलासा
'मौत से चंद घंटे से पहले लिंडसे ने मुझसे की थी बात,' करीबी US सीनेटर की मौत पर ट्रंप का बड़ा खुलासा
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
परिवार है या जिला? इस घर में रहते हैं 83 लोग, 6 पीढ़ियां एक साथ बनाती है खाना- वीडियो वायरल
परिवार है या जिला? इस घर में रहते हैं 83 लोग, 6 पीढ़ियां एक साथ बनाती है खाना- वीडियो वायरल
विश्व
जिन्होंने दिलाई बालेन शाह को सत्ता अब वही खींच रहे कुर्सी, नेपाल में फिर सड़कों पर उतरा Gen-Z
जिन्होंने दिलाई बालेन शाह को सत्ता अब वही खींच रहे कुर्सी, नेपाल में फिर सड़कों पर उतरा Gen-Z
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget