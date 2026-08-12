Aaj Ka Singh Rashifal 12 August 2026: बिजनेस में बढ़त के योग, ऑफिस में रहें सतर्क

Aaj Ka Singh Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार के मामले में मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा 12वें भाव में होने से खर्च और कानूनी मामलों को लेकर सावधानी रखना जरूरी होगा. आज किसी नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से मुलाकात या उसके प्रभाव में आना आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है. इसलिए दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने विवेक और अनुभव पर भरोसा करें.

बिजनेस में आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह समर्पित रहना होगा. पैसों से जुड़ी उधारी या अनावश्यक लेनदेन से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. कारोबार में छोटी-सी लापरवाही भी आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है.

किसी भी काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश न करें. जरूरी दस्तावेजों, भुगतान और व्यावसायिक शर्तों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही आगे बढ़ें. नए कानूनी दांव-पेंच और नियमों की जानकारी लेना भी आपके लिए उपयोगी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर कुछ दबाव महसूस हो सकता है. ऑफिस में किसी काम को जल्द पूरा करने के लिए आप पर अतिरिक्त प्रेशर डाला जा सकता है. ऐसे समय में घबराने के बजाय काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें.

ऑफिस में हिडन एनिमी से सावधान रहने की जरूरत है. कुछ लोग सीधे विरोध करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए अपने जरूरी काम, प्लानिंग और ऑफिस से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हर किसी के साथ शेयर करने से बचें.

वर्कस्पेस पर कामकाज को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है, लेकिन धैर्य से परिस्थितियों को संभालने पर स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सावधानी जरूरी है. किसी को बड़ी रकम उधार देने या बिना पूरी जानकारी के आर्थिक लेनदेन करने से बचें. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

निवेश या बड़े वित्तीय निर्णयों में जल्दबाजी न करें. पहले सभी पहलुओं की जांच करें और आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें.

लव और फैमिली राशिफल

दांपत्य जीवन में पार्टनर के स्वभाव को समझने की कोशिश करें. छोटी बातों को लेकर बहस करने के बजाय शांत बातचीत को प्राथमिकता दें. पार्टनर की भावनाओं को समझने से रिश्ते में अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है.

परिवार में भी अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. किसी बात को लेकर मतभेद हो तो उसे बढ़ाने के बजाय समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा सावधान रहना होगा. पैर में दर्द और शारीरिक कमजोरी जैसी परेशानी महसूस हो सकती है. लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम करें और अपनी दिनचर्या में पर्याप्त नींद व हल्की शारीरिक गतिविधि को जगह दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आज मेहनत बढ़ाने का समय है. आलस्य और टालमटोल आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं. अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए नियमित अभ्यास और अनुशासन जरूरी रहेगा.

जो विद्यार्थी किसी रचनात्मक या प्रतियोगी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी से बचें.

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