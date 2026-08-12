Aaj Ka Kanya Rashifal 12 August 2026: कमाई बढ़ाने के मौके, विदेश जाने का मिल सकता है प्रस्ताव

Aaj Ka Kanya Rashifal 12 August 2026: हरियाली अमावस्या के दिन पंचांग के शुभ-अशुभ समय को जानना खास माना जाता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य हरियाली अमावस्या तिथि रात्रि 11:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पुष्य नक्षत्र सुबह 8:00 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और गजकेसरी योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए 12 अगस्त 2026 का दिन कारोबार के लिहाज से काफी सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा 11वें भाव में होने से इनकम बढ़ाने के प्रयासों में सफलता मिल सकती है. बिजनेसमैन की मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अपने लोगों के बीच सम्मान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

सुनफा योग बनने से मार्केट में लंबे समय से अटका हुआ पुराना कलेक्शन आज आसानी से प्राप्त हो सकता है. इससे कारोबार में कैश फ्लो बेहतर होगा और कुछ रुके हुए कामों को गति मिलेगी. मेहनत के मुताबिक अनुकूल परिणाम मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.

व्यापार में उन्नति के अवसर बने रहेंगे, लेकिन आपको अपनी मूल्यवान वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना होगा. किसी जरूरी सामान के खोने की संभावना है, इसलिए दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षित रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. वर्कस्पेस पर आपको अपनी कार्यशैली के साथ अनुशासन साबित करने का अवसर मिलेगा. जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने से वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है.

जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, उससे संबंधित विदेश यात्रा का प्रस्ताव मिलने की संभावना है. यह मौका आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. नई जिम्मेदारी मिलने पर उसे गंभीरता से लें और अपनी प्रोफेशनल क्षमता का प्रदर्शन करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. पुराना अटका हुआ कलेक्शन मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है. इनकम बढ़ाने के नए रास्तों पर भी विचार कर सकते हैं.

हालांकि अचानक किसी मूल्यवान वस्तु के नुकसान से खर्च बढ़ सकता है. इसलिए लाभ मिलने के बावजूद गैरजरूरी खरीदारी और लापरवाह खर्च से बचें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में संतान को लेकर कुछ चिंता रह सकती है. यदि बच्चे के करियर या भविष्य को लेकर परेशान हैं, तो उस पर दबाव बनाने के बजाय उसके साथ बैठकर खुलकर बातचीत करें. उसकी रुचि और लक्ष्य को समझने से सही दिशा तय करने में मदद मिलेगी.

जीवनसाथी और परिवार का सहयोग सामान्य रहेगा. घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए एक-दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताएं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें. काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. नियमित आराम और सकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे. चिंताओं को दूर करके लक्ष्य पर फोकस करना आज सबसे जरूरी रहेगा.

विद्यार्थियों को भी अपने करियर से जुड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों की बातों से विचलित होने के बजाय अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 2

उपाय

बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को स्टेशनरी या पढ़ाई से जुड़ी सामग्री का दान करना शुभ रहेगा.

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