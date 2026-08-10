Aaj Ka Kanya Rashifal 10 August 2026: करियर में नए मौके, सरकारी काम से होगा लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा 10वें भाव में होने से कामकाज और प्रोफेशनल मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. बिजनेसमैन को कस्टमर की डिमांड और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए स्टॉक रखने की रणनीति बनानी चाहिए. इससे बिक्री और ग्राहक संतुष्टि दोनों बेहतर हो सकते हैं.

वज्र और लक्ष्मी योग बनने से सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में लाभ मिलने के संकेत हैं. अगर आपका कारोबार सरकारी विभागों या संस्थानों से जुड़ा है, तो कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल लोन लेने के बजाय अपनी पूंजी का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा. कारोबार से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा दोबारा बिजनेस में लगाकर पूंजी मजबूत करने का प्रयास करें.

जॉब और करियर राशिफल

वर्कप्लेस में बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. नई जगह या नए लोगों के साथ काम करने से आपको कई महत्वपूर्ण संपर्क बनाने का मौका मिलेगा. ये संपर्क भविष्य में आपके करियर के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए विशेष उपलब्धियों के योग बन रहे हैं. अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से पूरा करें और मिले अवसरों का पूरा लाभ उठाएं. कोवर्कर्स के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और काम के बाद परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है.

हालांकि, किसी को उधार पैसा देने से बचें. आज धन व्यय के योग बन रहे हैं, इसलिए वित्तीय मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. बिजनेसमैन को अपनी पूंजी का सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए. अनावश्यक कर्ज लेने से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

किसी परिचित को आर्थिक मदद देने से पहले अपनी स्थिति जरूर देखें. आज पैसा वापस मिलने में देरी हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें. घर की व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वभाव में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत महसूस हो सकती है.

परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. कोवर्कर्स और परिवार के साथ मनोरंजन का मौका मिलने से मन भी प्रसन्न रहेगा.

हेल्थ राशिफल

खेल और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी मेहनत करेंगे. सफलता पाने के लिए दिन-रात मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन सेहत को नजरअंदाज न करें.

लगातार काम करने के बीच पर्याप्त नींद, आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. थकान को नजरअंदाज करने से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और फोकस वाला रहेगा. अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई की योजना बनाएं. नई चीजें सीखने के साथ पुराने विषयों का रिवीजन भी करते रहें.

अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नियमित अभ्यास और टाइम मैनेजमेंट आपकी सफलता की राह आसान कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और हरे फल या हरी मूंग का जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें. साथ ही किसी वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण काम शुरू करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कामकाज में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी.

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