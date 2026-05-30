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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 30 May 2026: तुला राशि वालों को आज नई कंपनियों से मिलेंगे बड़े ऑफर्स, बिजनेस में होगी बंपर ग्रोथ

Aaj ka Tula Rashifal 30 May 2026: तुला राशि वालों को आज नई कंपनियों से मिलेंगे बड़े ऑफर्स, बिजनेस में होगी बंपर ग्रोथ

Libra Horoscope 30 May 2026: तुला राशि 2nd चंद्रमा से पैतृक संपत्ति का लाभ. शिव योग से बड़ी बिजनेस डील फाइनल होगी. ऑफिस में प्रोएक्टिव प्लानिंग से मैनेजमेंट करेगा नोटिस. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा, व्यापार में नए ऑफर्स और बेहतरीन करियर प्लानिंग लेकर आया है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (2nd House) में गोचर करेंगे, जो धन, वाणी और पैतृक संपत्ति को दर्शाता है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शिव योग, वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और शंख योग का महासंयोग बन रहा है. वहीं, आपकी राशि के लिए विशेष रूचक योग का साथ भी मिल रहा है. आज आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच आपको हर क्षेत्र में दूसरों से आगे रखेगी. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन कोई बड़ी अचीवमेंट अपने नाम करने का है. आपकी रणनीतियां बाजार में असरदार साबित होंगी.

नई कंपनियों के ऑफर और शिव योग: आज बन रहे शुभ 'शिव योग' के प्रभाव से आपके बिजनेस को नई कंपनियों के साथ जुड़ने या बड़े कोलैबोरेशन के बेहतरीन ऑफर्स मिल सकते हैं. यह आपके स्टार्टअप या बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

महत्वपूर्ण डील फाइनल: आज व्यापार में कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण डील आपके हक में फाइनल हो सकती है, जिससे आपकी बिजनेस ग्रोथ में अचानक उछाल आएगा.

सोशल बिजनेस मॉडल: आज आपको कुछ ऐसा नया सोचने की जरूरत है जो बिजनेस के साथ-साथ समाज को भी फायदा पहुंचाए. एक 'सोशल बिजनेस मॉडल' या सस्टेनेबल अप्रोच आज मार्केट में आपके ब्रांड नेम और प्रतिष्ठा को चार चांद लगा सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का दिन आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स की परीक्षा लेगा, जिसमें आप पूरी तरह सफल रहेंगे.

प्रोएक्टिव वीकली प्लानिंग: भले ही आज वीकेंड है, लेकिन आने वाले समय के लिए आज ऑफिस में अपनी वीकली प्लानिंग तैयार कर लें. अपनी 'टॉप 3 प्रायोरिटीज़' सेट करें और महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए शेड्यूल ब्लॉक करें. जो जातक आज यह प्रोएक्टिव अप्रोच (समय से पहले तैयारी) दिखाएंगे, उन्हें मैनेजमेंट तुरंत नोटिस करेगा.

चिंताओं का समाधान: नौकरीपेशा लोग आज वर्कप्लेस पर पूरी लगन से अपने काम को अंजाम देंगे. हालांकि, जॉब के मोर्चे पर कुछ पुराने मुद्दों को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन अपनी मेहनत से आप उन पर काबू पा लेंगे.

परिवार और संबंध (Family & Relationships)

पैतृक संपत्ति की देखभाल: दूसरे भाव के चंद्रमा के कारण आज आपको अपनी पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) या पारिवारिक धन-दौलत के रख-रखाव पर ध्यान देना होगा.

वाशि योग का डबल लाभ: आज बन रहे वाशि योग के प्रभाव से आपको अपनी माता और संतान दोनों के माध्यम से कोई बड़ा लाभ या सुख मिल सकता है.

भावनात्मक जुड़ाव: आज आपका पूरा ध्यान परिवार पर केंद्रित रहेगा. जीवनसाथी (Spouse) के साथ आपका भावनात्मक लगाव और गहरा होगा, जिससे आपसी समझ मजबूत होगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य (Education & Health)

स्टूडेंट्स: परीक्षाओं के इस दौर में तुला राशि के छात्र आज एग्जाम से ठीक पहले अपने सिलेबस का सटीक रिवीजन (Revision) करने में सफल रहेंगे. आपकी याद रखने की क्षमता आज काफी मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य: कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

  • भाग्यशाली रंग: काला (Black)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 4

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 May 2026 03:30 AM (IST)
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