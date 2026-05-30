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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 30 May 2026: कन्या राशि वाले आज सही समय पर लें यह फैसला, बिजनेस में दिखेगी रॉकेट जैसी रफ्तार

Aaj ka Kanya Rashifal 30 May 2026: कन्या राशि वाले आज सही समय पर लें यह फैसला, बिजनेस में दिखेगी रॉकेट जैसी रफ्तार

Virgo Horoscope 30 May 2026: कन्या राशि 3rd चंद्रमा से निर्णयों में तेजी आएगी. शिव योग से रिश्तेदारों के जरिए बड़ा बिजनेस ऑर्डर मिलेगा. करियर में नए अवसर व रोल इनोवेशन से लाभ.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए निर्णय क्षमता में सुधार, करियर में नयापन और पारिवारिक खुशियां लेकर आया है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (3rd House) में गोचर करेंगे, जो पराक्रम, भाई-बहनों के सहयोग और दोस्तों की मदद को दर्शाता है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शिव योग, वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और शंख योग का महासंयोग बन रहा है. वहीं, आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से विशेष भद्र योग का साथ भी आपको मिल रहा है. आज आप अपनी सूझबूझ से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन आपकी रुकी हुई गति को रफ्तार देने वाला साबित होगा.

फास्ट डिसीजन मेकिंग: पिछले कुछ समय से यदि आपकी डिसीजन मेकिंग (निर्णय लेने की क्षमता) स्लो हो रही थी और हाथ आए मौके निकल रहे थे, तो आज उसमें बड़ा सुधार आएगा. आपकी काम करने की स्पीड बढ़ेगी और आप तुरंत सही फैसले ले पाएंगे.

शिव योग से बड़ा ऑर्डर: आज बन रहे शुभ 'शिव योग' के प्रभाव से आपको अपने किसी रिश्तेदार या करीबी रिलेटिव के माध्यम से बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या डील मिल सकती है. कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आज आपका दिन बना देगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का दिन नई ऊर्जा और कुछ नया करने की चाह लेकर आया है.

करियर में इनोवेशन: जो लोग कई सालों से एक ही फील्ड या एक ही डेस्क जॉब में काम करते हुए बोरियत महसूस कर रहे थे, आज उन्हें कुछ नए अवसर मिल सकते हैं. ध्यान रखें, इसके लिए पूरी तरह करियर बदलना जरूरी नहीं है; अपने मौजूदा रोल में कुछ नया इनोवेशन (बदलाव) करना भी आपको रिफ्रेश कर देगा.

प्रतिकूल परिस्थितियों पर जीत: वर्कस्पेस पर आप अपनी सूझबूझ से स्थितियों से लड़ना और उन्हें संभालना सीखेंगे. चुनौतीपूर्ण या प्रतिकूल परिस्थितियों को भी आप बहुत चालाकी से अपने अनुकूल ढाल लेंगे, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि और बड़ी खुशी मिलेगी.

परिवार, प्रेम और संबंध (Family & Relationships)

मित्रों का सहयोग: तीसरे भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपको अपने किसी खास दोस्त की मदद के लिए आगे आना पड़ सकता है. दोस्ती निभाना आज आपको आंतरिक खुशी देगा.

संतान की उपलब्धि: आज आपको अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी या उनकी किसी विशेष अचीवमेंट (उपलब्धि) के बारे में पता चल सकता है, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

आकर्षण में वृद्धि: विपरीत लिंग (Opposite Gender) के प्रति आज आपका आकर्षण बढ़ सकता है. सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है.

शिक्षा और स्वास्थ्य (Education & Health)

छात्र: केतु का मघा नक्षत्र में होना प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद शुभ है. आज आपका फोकस और एकाग्रता शानदार रहेगी, जो आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगी. स्वास्थ्य: मानसिक रूप से आज आप काफी एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे. पुरानी सुस्ती दूर होगी.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 6

यह भी पढ़े- Kal Ka Rashifal 29 May 2026: कल बदल रही है ग्रहों की चाल, इन 3 राशियों के घर आएंगी नई खुशियां, लेकिन मकर राशि वाले रहें सावधान!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 May 2026 03:25 AM (IST)
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