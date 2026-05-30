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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 30 May 2026: सिंह राशि वालों की आज कड़ी शर्तों में फंस सकती है डील, बिजनेस में रखें धैर्य

Aaj ka Singh Rashifal 30 May 2026: सिंह राशि वालों की आज कड़ी शर्तों में फंस सकती है डील, बिजनेस में रखें धैर्य

Leo Horoscope 30 May 2026: सिंह राशि 4th चंद्रमा से खर्चे बढ़ेंगे. आलस्य से ऑर्डर हाथ से निकल सकते हैं. ऑफिस में गॉसिप व शॉर्टकट से बचें, वरना प्रमोशन में बाधा आएगी. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा संभलकर चलने और आत्ममंथन करने का है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (4th House) में गोचर करेंगे, जिससे पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है और मन थोड़ा अशांत रह सकता है.

हालांकि, आकाश मंडल में वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग और शिव योग जैसी शुभ ग्रह स्थितियां भी बनी हुई हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हौसला देंगी. आज के दिन सफलता पाने के लिए आपको आलस्य छोड़कर अत्यधिक मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी. आइए विस्तार से जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के क्षेत्र में आज आपको फूंक-फूंक कर कदम रखने की सलाह दी जाती है. वित्तीय मामलों में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है.

बढ़ते खर्च और सीक्रेसी: आज व्यापार में अचानक खर्चे (Expenditure) बढ़ने से मन में चिंता हो सकती है. इस समय धैर्य बनाए रखें. अपनी भविष्य की रणनीतियों और बिजनेस प्लान्स को पूरी तरह गुप्त (Secret) रखें, अन्यथा कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है.

इन्वेस्टर मीटिंग्स में कड़े नियम: यदि आपकी किसी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग या फंडरेजिंग को लेकर बात चल रही है, तो आज मनचाही डील मिलने में रुकावट आ सकती है. निवेशक आपके सामने कड़ी शर्तें रख सकते हैं. आज जल्दबाजी में किसी डॉक्यूमेंट पर साइन न करें, बेहतर नियमों और शर्तों का इंतजार करना ही बुद्धिमानी होगी.

आलस्य से बचें: आज आपकी थोड़ी सी भी 'लेट-लतीफी' या आलस्य आपके हाथ से एक बड़ा और मुनाफे वाला ऑर्डर छीन सकता है. अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाएं, अन्यथा नुकसान की आशंका रहेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. आज आपको अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहना होगा.

अनैतिक कार्यों से दूरी: नौकरीपेशा जातक आज ऑफिस में किसी भी तरह के शॉर्टकट, राजनीति या अनैतिक कार्यों से पूरी तरह दूर रहें. आपकी एक छोटी सी गलती आपके प्रमोशन और रोजगार में बड़ी बाधा खड़ी कर सकती है.

नकारात्मकता से बचें: वर्कप्लेस पर बेकार की गॉसिप या दूसरों की बुराई करने से बचें. व्यर्थ की बातों में समय गंवाने से आपकी विचार शैली प्रभावित होगी और सहकर्मियों के प्रति मन में कड़वाहट आ सकती है. अपनी ऊर्जा को केवल अपने टास्क पर केंद्रित रखें.

परिवार और संबंध (Family & Relationships)

चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण आज घरेलू मोर्चे पर कुछ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सद्भाव बनाए रखना आज आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. किसी भी बहस को बढ़ने न दें और शांत रहकर घर का माहौल खुशनुमा बनाने का प्रयास करें.

शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए चेतावनी: खेल जगत से जुड़े जातकों को आज विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है. अपनी परफॉर्मेंस या एनर्जी पावर को तुरंत बढ़ाने के चक्कर में किसी भी तरह की गलत संगत या शॉर्टकट (जैसे सप्लीमेंट्स का गलत इस्तेमाल) का सहारा न लें, अन्यथा आपका पूरा करियर और भविष्य दांव पर लग सकता है. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण आज थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. योग और मेडिटेशन का सहारा लें.

  • भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 May 2026 03:20 AM (IST)
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