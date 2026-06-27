Vrishchik Rashifal 27 June 2026: आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास, ऊर्जावान और बड़ी सफलताओं से भरा रहने वाला है. आज चन्द्रमा आपकी खुद की राशि यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव) में गोचर कर रहे हैं. इसके प्रभाव से आपके विवेक, आत्मविश्वास और उत्साह में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

आज आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता की संभावना बहुत अधिक रहेगी. दिन को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त अवश्य नोट कर लें. आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन आपको बड़ी बढ़त दिलाने वाला साबित होगा. आज साध्य योग का निर्माण होने से मार्केट में अचानक आपके हाथ आपके कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) की कोई बड़ी कमजोरी या राज लग सकता है, जिससे आप बाजार में उनसे काफी आगे निकल जाएंगे. आज आपको अचानक और अप्रत्याशित रूप से कोई रहस्यमयी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, जो आपकी तिजोरी को भर देगा. बिजनेस में दिन की शुरुआत से ही आप किसी बड़ी और नई प्लानिंग पर काम करना शुरू कर देंगे. इसे सफल बनाने के लिए आप और आपके कर्मचारी पूरी जी-जान से जुट जाएंगे. दिन के खत्म होते-होते इस बेहतरीन प्लानिंग को फाइनल रूप देने की मजबूत रूपरेखा बन जाएगी, जो भविष्य में बड़ा मुनाफा देगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर छा जाने का है. आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे. ऑफिस के बेहद जटिल और उलझे हुए मामलों को चुटकियों में सुलझाने में आज आपको महारत हासिल होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन मामलों को पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल (गोपनीय) रखने में भी सफल होंगे, जिससे बॉस आपके काम के पूरी तरह कायल हो जाएंगे और आपकी पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे. कार्यस्थल पर आज आप सीनियर्स और जूनियर्स के मध्य एक मजबूत कड़ी का काम करेंगे, जिससे टीम वर्क में आ रही सभी पुरानी प्रॉब्लम्स पूरी तरह दूर हो जाएंगी. आपकी इस शानदार सफलता को देखकर आज आपके पेरेंट्स (माता-पिता) फूले नहीं समाएंगे और उन्हें आप पर गर्व महसूस होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और मान-सम्मान से भरा रहेगा. घर के सभी छोटे-बड़े फैसलों में आज आपकी बात को विशेष महत्व और प्राथमिकता दी जाएगी. आज आप अपने पिता के साथ एक बेहतरीन और क्वालिटी समय बिताएंगे, जिससे उनके साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे. आपकी इस लगातार मिलती सफलताओं को देखकर आपके जीवनसाथी (Life Partner) बेहद खुश और गर्वित महसूस करेंगे, जिससे दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा. घर के बच्चे आज आपको अपना आदर्श मानेंगे और आपकी बातों का अनुसरण करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

अपनी ही राशि में चन्द्रमा का गोचर होने से आज आपकी सेहत बहुत शानदार रहने वाली है. आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से अत्यधिक ऊर्जावान व उत्साही (Enthusiastic) महसूस करेंगे. काम का कोई भी दबाव आज आप पर हावी नहीं हो पाएगा. शाम के समय खुद को तरोताजा रखने के लिए हल्की सैर या ध्यान का सहारा लें.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी प्रतिभा का लोहा मनवाने का है. आपके गहरे ज्ञान, तीक्ष्ण बुद्धि और बेहतरीन कौशल (Skills) को देखते हुए आपके शिक्षक आज आपको स्कूल या कॉलेज में एक आदर्श छात्र (Model Student) मानेंगे. पढ़ाई के साथ-साथ आज खेलकूद की गतिविधियों में भी आप अपनी महारत हासिल करेंगे और कोई बड़ा मेडल या पुरस्कार अपने नाम कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी रंग)

पिंक (गुलाबी रंग) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 2

2 अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की विशेष कृपा पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, इससे आपके आत्मविश्वास और भाग्य में चार चांद लग जाएंगे.

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