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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 13 March 2026: कुंभ राशि नए काम की नींव रखने का सही समय, सुलझेंगे पारिवारिक विवाद

Aaj Ka Kumbh Rashial 13 March 2026: कुंभ राशि नए काम की नींव रखने का सही समय, सुलझेंगे पारिवारिक विवाद

Aquarius Horoscope 13 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Mar 2026 06:23 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 13 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि के लिए आज का दिन लाभ और प्रगति के संकेत लेकर आया है. चन्द्रमा आपके 11वें भाव में स्थित हैं, जिससे आय, नेटवर्क और नए अवसरों में वृद्धि हो सकती है. आज आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है और कई महत्वपूर्ण योजनाएं सफल हो सकती हैं.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से आपके कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आप अपनी प्रतिभा और छुपी हुई कला को प्रदर्शित करने में सफल होंगे, जिससे सीनियर्स पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. हालांकि सफलता के लिए आपको अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास रखना होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज पार्टनरशिप, जॉइंट मार्केटिंग या को-ब्रांडिंग जैसे अवसर सामने आ सकते हैं. नई व्यावसायिक योजनाएं सफल होने की संभावना है और आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति से काम समय पर पूरा होगा. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं और लोन अप्रूवल मिल चुका है, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच शुरुआत करना शुभ माना जाएगा. इससे भविष्य में लाभ के अच्छे संकेत मिल सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार और दांपत्य जीवन में आज सकारात्मक माहौल रहेगा. जीवनसाथी आपके भावनाओं और प्यार को समझेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. बुधादित्य योग के प्रभाव से पुश्तैनी विवाद या पारिवारिक मतभेद सुलझने की संभावना है, जिससे घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है. आपके स्पष्ट विचार और मेहनत से गुरुजन और माता-पिता प्रभावित हो सकते हैं. इससे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह और गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लक्की कलर – ब्राउन
लक्की नंबर – 9
अनलक्की नंबर – 3

उपाय:
आज भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के अवसर बढ़ेंगे.

FAQs

1. क्या आज कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के योग हैं?
हाँ, चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से आय और लाभ के अच्छे अवसर बन सकते हैं.

2. कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए दिन कैसा रहेगा?
पार्टनरशिप, जॉइंट मार्केटिंग या को-ब्रांडिंग से व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है.

3. कुंभ राशि वालों के लिए परिवार और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
परिवार में शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Mar 2026 03:09 AM (IST)
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Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
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