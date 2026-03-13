करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से आपके कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आप अपनी प्रतिभा और छुपी हुई कला को प्रदर्शित करने में सफल होंगे, जिससे सीनियर्स पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. हालांकि सफलता के लिए आपको अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास रखना होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज पार्टनरशिप, जॉइंट मार्केटिंग या को-ब्रांडिंग जैसे अवसर सामने आ सकते हैं. नई व्यावसायिक योजनाएं सफल होने की संभावना है और आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति से काम समय पर पूरा होगा. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं और लोन अप्रूवल मिल चुका है, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच शुरुआत करना शुभ माना जाएगा. इससे भविष्य में लाभ के अच्छे संकेत मिल सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार और दांपत्य जीवन में आज सकारात्मक माहौल रहेगा. जीवनसाथी आपके भावनाओं और प्यार को समझेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. बुधादित्य योग के प्रभाव से पुश्तैनी विवाद या पारिवारिक मतभेद सुलझने की संभावना है, जिससे घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है. आपके स्पष्ट विचार और मेहनत से गुरुजन और माता-पिता प्रभावित हो सकते हैं. इससे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह और गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लक्की कलर – ब्राउन

लक्की नंबर – 9

अनलक्की नंबर – 3

उपाय:

आज भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के अवसर बढ़ेंगे.

FAQs

1. क्या आज कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के योग हैं?

हाँ, चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से आय और लाभ के अच्छे अवसर बन सकते हैं.

2. कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए दिन कैसा रहेगा?

पार्टनरशिप, जॉइंट मार्केटिंग या को-ब्रांडिंग से व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है.

3. कुंभ राशि वालों के लिए परिवार और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

परिवार में शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी.