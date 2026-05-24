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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 24 May 2026: वृश्चिक राशि 10वें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगी बड़ी राजनीतिक उन्नति, व्यवस्थित रहेगा संडे, दोपहर तक निपटेंगे सारे पेंडिंग काम

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 May 2026: वृश्चिक राशि 10वें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगी बड़ी राजनीतिक उन्नति, व्यवस्थित रहेगा संडे, दोपहर तक निपटेंगे सारे पेंडिंग काम

Scorpio Horoscope 24 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से स्वर्णिम और भविष्य को सुरक्षित करने वाला रहेगा. दशम चंद्रमा के प्रभाव से आज बिजनेस में आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगी. बिजनेसमैन के द्वारा आज लिए गए साहसी और बड़े डिसीजन (निर्णय) आपको भविष्य में अपार धन-संपदा और समृद्धि दिलाएंगे; इस दौरान अपनी पूरी टीम का उत्साहवर्धन करते रहें. खुदरा (रिटेल) और थोक (होलसेल) व्यापारियों को आज बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ और नए बड़े ऑर्डर्स मिलने से जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा, जिससे आपकी वित्तीय बैलेंस शीट में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. अपने नए व्यापारिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ व मजबूत बनाने के लिए आज शाम का समय नेटवर्किंग और व्यावसायिक बैठकों में बिताएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का है. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन (विपणन क्षेत्र के कर्मचारियों) के व्यक्तित्व में आज गजब के अनुशासन की वृद्धि होगी, जिसके बल पर आप आसानी से नए लोगों और क्लाइंट्स को प्रभावित कर पाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज का रविवार बहुत ही व्यवस्थित और उत्पादक रहेगा. आप अपनी बनाई हुई लिस्ट के अनुसार घर और दफ्तर के सारे पेंडिंग (रुके हुए) काम दोपहर तक ही फटाफट निपटा लेंगे. काम के लिहाज से आज आप कार्यस्थल पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे सकेंगे, जिससे मन में मनचाहे प्रमोशन (पदोन्नति) की एक नई आशा जगेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए रविवार का दिन भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है. स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने-अपने फील्ड (क्षेत्र) में कुछ ऐसी नई, गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियां या तकनीक सीखने को मिल सकती हैं, जो उनके आने वाले भविष्य और करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट (टर्निंग प्वॉइंट) साबित होंगी. इस समय का पूरा लाभ उठाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और आपसी तालमेल को बढ़ाने वाला रहेगा. इस संडे (रविवार) का दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ हंसी-खुशी और आनंद के माहौल में बीतेगा, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा. घर के साथ-साथ आज आपको अपने सामाजिक संबंधों और समाज के गणमान्य लोगों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां से भी आपको बड़ा लाभ मिल सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके भीतर एक नया और सकारात्मक उत्साह भरेगा. आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत बना रहेगा. हालांकि, दशम भाव में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण पिता या घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है; समय पर उनकी जांच कराएं.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज दशम भाव के चंद्रमा को बली करने और ग्रहण दोष के कुप्रभावों से बचने के लिए रविवार के दिन तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और गुड़ मिलाएं, फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 May 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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