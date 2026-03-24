करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सफलता से भरा रहेगा. आपकी समझदारी और सलाह से कंपनी का कोई डूबता हुआ प्रोजेक्ट बच सकता है, जिसके लिए आपको सराहना और विशेष रिवॉर्ड मिलने की संभावना है. ऑफिस में आपका व्यवहार और वर्क कल्चर आपको सभी का पसंदीदा बना देगा. आपकी सकारात्मक सोच से टीमवर्क मजबूत होगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी. सरकारी नौकरी करने वालों को किसी संस्था या सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने के योग हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. नए प्रोडक्ट के लॉन्च से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है. प्रीति और आयुष्मान योग के प्रभाव से अचानक बड़ी बुकिंग मिलने की संभावना है, जिससे लाभ उम्मीद से ज्यादा होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है, आपके द्वारा लिया गया निर्णय भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देगा. साझेदारी के कामों में भी सफलता मिलेगी और नए अवसर सामने आएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप पैरों के दर्द से परेशान थे, तो उसमें राहत मिल सकती है. सात्विक भोजन अपनाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी और आप खुद को फिट महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. दादा-दादी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे मन को शांति मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. धार्मिक यात्रा या पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग की योजना बन सकती है, जिससे परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है. हायर स्टडीज के लिए बैंक लोन आसानी से मंजूर हो सकता है. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे. खेल से जुड़े छात्रों को कोच की नई तकनीक से जीत हासिल हो सकती है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 6

लकी रंग: क्रीम

अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे साहस और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को निवेश में फायदा होगा?

हाँ, आज लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है और भविष्य में लाभ मिलेगा.

Q2. क्या करियर में सम्मान मिलेगा?

जी हाँ, आपके काम की सराहना होगी और विशेष रिवॉर्ड या सम्मान मिल सकता है.

Q3. क्या परिवार में खुशियां रहेंगी?

हाँ, परिवार में सुख-शांति रहेगी और बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.