Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 February 2026: वृश्चिक राशि पुराने दोस्त से अचानक होगी बात, छात्रों का पढ़ाई में लगेगा जबरदस्त मन

Scorpio Horoscope 22 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 04:37 AM (IST)
Vrishchik Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है. ग्रहों की स्थिति, विशेषकर शुक्ल और सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण, आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा. चन्द्रमा के छठे भाव (6th House) में होने से आपके शत्रुओं का प्रभाव कम होगा और आप अपनी सूझबूझ से विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे. शाम का समय किसी पुराने मित्र के संदेश से खुशनुमा हो जाएगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन विशेष लाभ वाला रह सकता है. यह सफलता आपकी टीम के अथक प्रयास और मेहनत का परिणाम है. व्यवसाय में काम का अतिरिक्त बोझ तो रहेगा, लेकिन आप अपने कुशल स्टाफ की मदद से सब कुछ संतुलित कर लेंगे. आर्थिक रूप से समय अनुकूल है, निवेश और विस्तार के लिए समय का भरपूर सदुपयोग करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आपके लिए आगे बढ़ने के उचित अवसर बन रहे हैं. शुक्ल और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आप अपने वर्कस्पेस पर दूसरों पर बहुत बढ़िया इम्प्रैशन छोड़ने में सफल रहेंगे. आपके द्वारा उठाए गए सही कदम करियर में आपको नई ऊंचाईयों तक ले जाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. अपनी संतान की किसी उपलब्धि या व्यवहार के कारण घर का वातावरण उत्सव जैसा रहेगा. दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे. प्रेम जीवन बिता रहे जातकों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत उत्पादक है. करंट अफेयर्स पढ़ने में आपका मन लगेगा. समाचार पत्र और ऑनलाइन सोर्सेज से मिली जानकारी आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत काम आएगी. अपनी एकाग्रता को इसी तरह बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको दांतों में ठंडा-गरम लगने (सेंसिटिविटी) की समस्या परेशान कर सकती है. चाय या ठंडा पानी पीने पर तेज झनझनाहट महसूस हो सकती है. बेहतर होगा कि आप डेंटिस्ट से चेकअप कराएं और किसी अच्छे सेंसिटिव टूथपेस्ट का उपयोग करें.

  • लकी कलर: सफेद (White)
  • लकी नंबर: 9
  • अनलकी नंबर: 3
  • आज का विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और सफेद रंग के रुमाल का प्रयोग करें.

(FAQs)

1. आज शत्रुओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए?
    चन्द्रमा के छठे भाव में होने से शत्रु स्वतः ही कमजोर पड़ेंगे. आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना है, वे आपका अहित नहीं कर पाएंगे.

2. बिजनेस में काम का बोझ कैसे कम करें?
    आज आपको अपने स्टाफ और टीम पर भरोसा करना चाहिए. उनके सहयोग से आप अतिरिक्त कार्यभार को आसानी से मैनेज कर लेंगे.

3. दांतों की समस्या के लिए क्या तत्काल सावधानी बरतें?
    अधिक ठंडा या अधिक गर्म खाद्य पदार्थों से परहेज करें और जल्द से जल्द किसी विशेषज्ञ डेंटिस्ट से सलाह लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 04:37 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget