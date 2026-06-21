Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापार में लाभ की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है. नए ऑर्डर, ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रमोशन से जुड़े प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. यदि आप व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो उस दिशा में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे. टीम और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा. आर्थिक मामलों में दिन प्रगतिशील रहेगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत, समर्पण और कार्यशैली की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और लंबे समय से किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इंटरव्यू या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सहकर्मियों का सहयोग भी आपके लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और विश्लेषणात्मक विषयों में विशेष रुचि बढ़ सकती है. नियमित अध्ययन और अनुशासन बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. शिक्षकों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी सफलता की राह आसान बना सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य और आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से संतुष्टि और आत्मविश्वास महसूस करेंगे. काम के प्रति उत्साह बना रहेगा और ऊर्जा का स्तर भी बेहतर रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको पूरे दिन सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 9

अभाग्यशाली अंक: 3

उपाय: भगवान हनुमान को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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