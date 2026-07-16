धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAugust Lucky Zodiac: अगस्त में इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, निवेश में भी मिलेगा लाभ

August Lucky Zodiac: अगस्त में इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, निवेश में भी मिलेगा लाभ

August Lucky Zodiac: अगस्त 2026 में किन 4 राशियों के लिए शुभ अवसर बनने की ज्योतिषीय संभावना है? जानिए मां लक्ष्मी की कृपा से जुड़े ज्योतिषीय संकेत और महत्वपूर्ण सलाह.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

August Lucky Zodiac: वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक महीने ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव माना जाता है. अगस्त 2026 में सूर्य, बुध और शुक्र जैसे प्रमुख ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने से कुछ राशियों के लिए अनुकूल योग बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

एस्ट्रोलॉजर, संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर अगस्त में कुछ राशियों के लिए धन, करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, महादशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा.

आइए जानते हैं कि अगस्त में किन 4 राशियों के लिए शुभ संकेत माने जा रहे हैं.

वृषभ राशि

अगस्त का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा माना जा रहा है. लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभदायक साबित हो सकता है.

परिवार में सुखद वातावरण बना रह सकता है और किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है.

सिंह राशि

सूर्य के प्रभाव से सिंह राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों को नए ग्राहकों और बेहतर सौदों का लाभ मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है और मान-सम्मान में भी वृद्धि के योग बन सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि के लिए अगस्त का महीना संतुलन और प्रगति लेकर आ सकता है. करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रह सकती है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ माना जा रहा है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं.

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, तो उसे—

  • प्रतिदिन मां लक्ष्मी का स्मरण करें.
  • घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
  • शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.
  • धन का सदुपयोग करें और अनावश्यक खर्च से बचें.

क्या केवल राशि देखकर भविष्य तय किया जा सकता है?

एस्ट्रोलॉजर, संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, केवल राशि के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता. ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा, अंतरदशा और गोचर पर भी निर्भर करता है. इसलिए इन ज्योतिषीय संकेतों को सामान्य संभावना के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- मेष राशि Half Year Horoscope 2026: जुलाई से दिसंबर तक शनि की परीक्षा या गुरु का आशीर्वाद? जानें करियर, धन और परिवार का भविष्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Lucky Zodiac Signs Goddess Lakshmi Vedic Astrology August Lucky Zodiac August Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
August Lucky Zodiac: अगस्त में इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, निवेश में भी मिलेगा लाभ
August Lucky Zodiac: अगस्त में इन 4 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, निवेश में भी मिलेगा लाभ
ऐस्ट्रो
वृश्चिक राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या जीवन लेगा नई करवट? जानें करियर, धन और रिश्तों का भविष्य
क्या अक्टूबर के बाद चमकेगी वृश्चिक राशि वालों की किस्मत? पढ़ें छमाही राशिफल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 17 July 2026: कल विनायक चतुर्थी पर मकर और तुला राशि वालों का चमकेगा भाग्य, प्रॉपर्टी विवाद होंगे हल
Kal Ka Rashifal 17 July 2026: कल विनायक चतुर्थी पर मकर और तुला राशि वालों का चमकेगा भाग्य, प्रॉपर्टी विवाद होंगे हल, पढ़ें 12 राशियों का भाग्यफल
अंक शास्त्र
Numerology: गुप्त नवरात्रि और अंक ज्योतिष, मूलांक 2, 7 और 9 वाले करें ये विशेष उपाय, दूर होगी आर्थिक तंगी
गुप्त नवरात्रि और अंक ज्योतिष, मूलांक 2, 7 और 9 वाले करें ये विशेष उपाय, दूर होगी आर्थिक तंगी
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो होर्मुज हमसे छीन ले...', डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी
'दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो होर्मुज हमसे छीन ले...', डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के नोटिस के बाद भड़के अखिलेश यादव, कर दी RSS का दफ्तर गिराने की मांग!
आजम की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के नोटिस के बाद भड़के अखिलेश, कर दी RSS का दफ्तर गिराने की मांग!
इंडिया
Explained: 4 दिन बाद मानसून सत्र शुरू! कौन-से बिल लाएगी सरकार, किन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष और सदन का अंकगणित क्या?
4 दिन बाद मानसून सत्र! कौन-से बिल लाएगी सरकार, किन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष और सीट गेम क्या?
बॉलीवुड
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
क्रिकेट
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
विश्व
US Exit Iraq: 23 साल, हजारों सैनिक और अरबों डॉलर... अब इराक छोड़ रहा है अमेरिका, जानें इसके पीछे की वजह
23 साल, हजारों सैनिक और अरबों डॉलर... अब इराक छोड़ रहा है अमेरिका, जानें इसके पीछे की वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीएम के पास विदेश घूमने का समय लेकिन...', सोनम वांगचुक के अनशन पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'पीएम के पास विदेश घूमने का समय लेकिन...', सोनम वांगचुक के अनशन पर AIMIM की प्रतिक्रिया
नौकरी
ISRO Scientist Job: ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget