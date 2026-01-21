Vrishchik Rashifal 21 January 2026: वृश्चिक राशि को बिजनेस में नुकसान, परिवार और सेहत में तनाव

बिजनेस राशिफल

ग्रहण दोष के प्रभाव से व्यापार में नुकसान की स्थिति बन सकती है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले रुककर सोचें. यदि आपने बिजनेस के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्था में लोन के लिए आवेदन किया है, तो उसमें बीच में आपत्ति या देरी हो सकती है. नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे रोक देना ही बेहतर रहेगा क्योंकि इस समय असफलता की संभावना अधिक है. जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें और चल रहे काम को संभालने पर ध्यान दें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज विशेष सावधानी बरतनी होगी. ऑफिस में किसी भी प्रकार के विवाद से बचें. छोटी सी बात भी यदि अधिकारियों तक पहुंची, तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है. न्यू जनरेशन को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मान सम्मान को नुकसान पहुंचे. धैर्य और अनुशासन के साथ काम करते रहें, यही आपके करियर को सुरक्षित रखेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहना आवश्यक है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और अपेक्षित लाभ न मिलने से मन परेशान हो सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला परिवार में तनाव का कारण बन सकता है. कोई भी आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में न लें. धन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता रखें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में प्रॉपर्टी या किसी घरेलू मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. काम का बोझ अधिक रहने के कारण आप अपने लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ समय नहीं बिता पाएंगे. बिजनेस यात्रा के कारण किसी मांगलिक कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर परिवार के लोग नाराज हो सकते हैं. संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है. ब्लड प्रेशर बढ़ने की आशंका है, इसलिए नियमित दवा और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. तनाव से दूर रहना और पर्याप्त आराम करना जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है. अपनी स्किल्स में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग सिल्वर

भाग्यशाली अंक 5

अनलक्की अंक 4

उपाय

आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शांत मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और नकारात्मकता में कमी आएगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?

उत्तर. नहीं, फिलहाल नए स्टार्टअप को टालना ही बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2. पारिवारिक तनाव कैसे कम करें?

उत्तर. बातचीत और धैर्य से काम लें और किसी भी मुद्दे को बढ़ने न दें.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?

उत्तर. ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें और तनाव से दूरी बनाएं.