Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वित्तीय जोखिमों से बचने और कागजी कार्रवाई में सावधानी रखने का है. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से आज बैंक से किसी भी प्रकार के नए लोन (ऋण) की उम्मीद करना बेकार है, आपकी फाइल पर बैंक का कोई सख्त ऑब्जेक्शन (आपत्ति) लग सकता है जिससे काम रुक जाएगा. वर्तमान में ग्रह गोचर आपके विपरीत चल रहा है, इसलिए आज बिना अनुभवी कानूनी सलाह के किया गया कोई भी नया एग्रीमेंट (समझौता) आपको भविष्य में बड़ी कानूनी मुसीबत या जेल तक पहुँचा सकता है. कोई भी नई डील करते समय पूरी पारदर्शिता बरतें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और संभलकर चलने का रहेगा. ऑफिस की कैंटीन या वॉशरूम में को-वर्कर्स के बीच होने वाली गॉसिप (इधर-उधर की बातें) से खुद को पूरी तरह दूर रखें, वरना आपके द्वारा अनजाने में कहे गए शब्द आपके करियर के लिए काल बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आज किसी कठिन और जटिल प्रोजेक्ट को पूरा करने के बावजूद सीनियर्स आपकी पीठ थपथपाने के बजाय उसमें कई बारीक कमियां निकाल सकते हैं, जिससे आपको अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगेगा. ऐसे में निराश होने के बजाय सकारात्मक बने रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बुधवार का दिन आलस्य का त्याग करने का है. नई स्किल्स (कौशल) सीखने या किसी नए कोर्स में दाखिला लेने में आज आलस्य आप पर पूरी तरह हावी रहेगा, जिससे आप करियर का एक सुनहरा और बड़ा अवसर अपने हाथों से खो सकते हैं. अपने मन के इस भटकाव, एकाग्रता की कमी और दूसरों के प्रति ईर्ष्या को पूरी तरह कम करने के लिए आज आपको “ऊँ श्रीं ह्रीं क्लीं” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ से काम लेने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आज ननिहाल पक्ष में किसी करीबी से आपकी किसी बात पर तीखी कहासुनी या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिससे संबंध बिगड़ सकते हैं. इसके अलावा, संतान का जिद्दी स्वभाव आज आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है, उन्हें डांटने या गुस्सा करने के बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करें, वरना आपसी दूरियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. बदलते मौसम के कारण बच्चों को मौसमी बुखार (वायरल फीवर) या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का बड़ा डर बना हुआ है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई और आपकी अपनी मानसिक शांति दोनों बुरी तरह प्रभावित होंगे. खुद की सेहत में भी आज भारीपन महसूस हो सकता है.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव और कार्यों की बाधाओं को शांत करने के लिए शाम के समय पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) डालें और उत्तर दिशा की यात्रा से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.