कर्क साप्ताहिक राशिफल, गाड़ी चलाते समय रखें सावधानी, दुर्घटना के योग हैं

Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): कर्क राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 8-14 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kark Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March 2026): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 8 से 14 मार्च का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कर्क राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- कर्क राशि वालों के लिए मार्च का यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए.
- सप्ताह की शुरुआत में बनते कार्यों में रुकावट आने से मन उदास रहेगा.
- इस दौरान नौकरीपेशा लोगों की आजीविका के साधन बाधित हो सकते हैं, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.
- सप्ताह के मध्य में काम की अधिकता रहेगी। इस दौरान फालतू चीजों की भागदौड़ में समय बर्बाद होगा.
- वाहन सावधानी से चलाएं क्योंकि शरीर में दर्द या चोट लगने का डर रहेगा. यातायात नियमों का उल्लघन करने की गलती न करें.
- कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल और घर-परिवार के बीच संतुलन बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.
- लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल नहीं कहा जा सकता.
- इस सप्ताह आप अपने प्रेम संबंधों का दिखावा करने या उसे जग जाहिर करने से बचें और कोई भी कदम सोच-समझकर आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
- वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें.
