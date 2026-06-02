Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन इनोवेशन और आधुनिक तकनीक अपनाने का है. बिजनेस डील में प्रतिस्पर्धी का सहयोग मिलने से मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी और पार्टियों से रिश्ते बेहतर होंगे. आज अपने कस्टमर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए नए एआई-चैटबॉट (AI Chatbot) या टेक-टूल्स का इस्तेमाल शुरू करें, भविष्य की तैयारी आज से ही करें. वर्तमान स्थिति को देखते हुए दुकानों में नया स्टॉक रखें, इससे बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन पुरुषार्थ के बल पर बड़ी सफलताएं हासिल करने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज भाग्य की बजाय केवल अपने पुरुषार्थ और मेहनत पर भरोसा रखें, सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे. कर्मचारियों को आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट या केस मिल सकता है, अपनी प्रेजेंटेशन में फ्यूचर ट्रेंड्स को जरूर शामिल करें. ऑफिस में किसी भी प्रकार की ऑफिशियल पॉलिटिक्स में न तो पड़ें और न ही करें, आप जितना ज्यादा क्लीन एंड क्लियर रहेंगे, प्रोफेशन के लिए उतना अच्छा होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्थिति को मजबूत करने का रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक और ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाएगा. स्टूडेंट्स आज कठिन मेहनत करते हुए अपनी क्लास या स्ट्रीम में अपनी टॉप रैंक को पूरी तरह बरकरार रखने में सफल सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सौहार्द बढ़ाने वाला रहेगा. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति की देखभाल और पारिवारिक मसले आसानी से सुलझेंगे, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा. यदि जीवनसाथी इन दिनों किसी प्रकार की कोई हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) ग्रहण करना चाह रही हैं, तो उनके एडमिशन के लिए आज का समय सबसे सटीक और सही है, पूरा सहयोग करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. ऑफिस की गंदी राजनीति से दूर रहने के कारण मानसिक रूप से आप बेहद शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा, जिससे सभी काम समय पर पूरे होंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर में बड़ी सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और उन्हें सफेद चंदन का लेप लगाएं.

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