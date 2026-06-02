Aaj ka Kanya Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. वहीं कन्या राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय नहीं बल्कि एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यधिक सावधानी बरतने और चापलूसों को बिजनेस से बाहर का रास्ता दिखाने का है. बिजनेसमैन को आज अपने ही दफ्तर में 'चुगली और चापलूसी करने वाले' अधीनस्थ कर्मचारियों से कोसों दूर रहना होगा, नहीं तो वे बाजार में आपके लिए बड़ा विवाद का कारण बन सकते हैं.

बड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन खुदरा या छोटे रिटेल व्यापारियों को बाजार में अपने सामान की बिक्री (सेल्स) को बढ़ाने के लिए आज कड़ी मेहनत और अत्यधिक प्रयास करने की जरूरत होगी. आज ग्रह गोचर थोड़े विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे बाजार में अचानक कोई 'सडनली लॉस' (आकस्मिक वित्तीय घाटा) होने से बिजनेसमैन की मानसिक टेंशन और सिरदर्द काफी बड़े स्तर पर बढ़ सकता है; इसलिए किसी भी प्रकार के बड़े आर्थिक लेनदेन में आज पूरी तरह सतर्कता बरतें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन मर्यादा में रहने और अपनी गुप्त बातें लीक न करने की सख्त चेतावनी दे रहा है. वर्कस्पेस पर आज सहकर्मियों के साथ व्यर्थ की फालतू की बहसबाजी, गॉसिप और फिजूल की बातों से खुद को पूरी तरह दूर रखें, अन्यथा स्वयं का कीमती समय बर्बाद करने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा.

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज ज्योतिषाचार्य की सख्त हिदायत है कि वे अपने ऑफिस की किसी भी प्रकार की पर्सनल बातें (आंतरिक नीतियां या फाइलें) बाहर किसी भी बाहरी व्यक्ति से भूलकर भी शेयर बिल्कुल न करें, फिर चाहे वह व्यक्ति आपका कितना ही पुराना व खास मित्र ही क्यों न हो, अन्यथा साख खराब हो सकती है. दफ्तर में अपने सीनियर्स और बॉस के साथ तालमेल बनाकर ही चलें, उनकी गाइडलाइंस या महत्वपूर्ण बातों को गंभीरता से न लेना आज आपको कार्यक्षेत्र पर किसी बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता भंग होने का संकेत दे रहा है. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. आज घर-परिवार में चल रहे किसी पुराने विवाद या घरेलू कलह की सिचुएशन के चलते कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर चाहकर भी पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे, जिसके कारण उनके आत्मविश्वास में बड़ी कमी देखने को मिल सकती है; मन को शांत रखने का प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखने का है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से यद्यपि भूमि-भवन या मकान से जुड़े कुछ पुराने उलझे हुए मामले आज सुलझते हुए नजर आएंगे, लेकिन घरेलू माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है. मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में तनाव से बचने के लिए आज आपको जीवनसाथी के सामने अपने 'शब्दों के चयन' पर पूरा कंट्रोल (नियंत्रण) रखना होगा, कड़वी बातें बोलने से बचें. किसी भी विकट परिस्थिति में अपने परिवार व सच्चे मित्रों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें, क्योंकि उनका संबंध आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. बिजनेस में सडनली लॉस होने की चिंता और पारिवारिक कलह के कारण भयंकर मानसिक अशांति व सिरदर्द की समस्या रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए मां सरस्वती या मां लक्ष्मी की वंदना करें. आज के दिन सुबह या शाम किसी मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में हरी इलायची और सफेद फूल अर्पित करें और सरस्वती कवच का पाठ करें.

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